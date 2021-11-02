الرحمة بالمعاقين

آراء

أعرف أسرة مقيمة في الكويت متوسطة الدخل.. والحال ابتُليت بابن معاق يعاني من التوحّد.. وعدم القدرة على التعبير. كبر هذا الابن الآن وصار في العشرينات من عمره. كلما كبر سنّه وزاد طوله وعرضه زادت معاناته ومعاناة أسرته، وزادت تكاليف إرساله لمدرسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت. المشكلة أن هذا الشاب المعاق أو المعوّق ذهنياً.. عمره حوالي 22 سنة لكن عقله لا يتجاوز عمر طفل سليم في الثالثة! والأخطر أنه ضخم الجثة عنيف، يعتدي على الآخرين من دون سابق إنذار ومن دون إرادة! أهله (أبوه وأمه وأخواته) لا يعرفون لماذا يضرب ويزمجر ويكسر ويغضب ويثور ويشدّ الشعر ولا يعرفون كيف يتفادونه؟! فيعانون العذاب تلو العذاب معظم الأيام. إن لم يكن كلها - ومنذ سنوات طوال فكان الله في عونهم جميعاً.. فالوجع حالة خاصة لا يعرفه إلّا من يكابده والأغلبية من الناس تتفرج إما لقلة الحيلة وإما لفقد الإحساس بوجع الآخر! الشاهد أنه وبعد جهد جهيد وجدت أسرته مدرسة خاصة (ربحية) ليقضي فيها نصف نهاره بعيداً عنها وعن شقته الضيقة في النقرة بتكلفة مالية عالية وجهد مضن أو عبء ثقيل يصعب عليهم تحمّله بمفردهم. فلماذا لا يُقبل مثل هذا الشاب المعاق أو المعوّق ومثله الكثير في المدارس الحكومية المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة في حولي أسوة بالمعاقين أو المعوقين الآخرين؛ طالما ولد في الكويت؟! أقصد؛ ولد في مستشفياتها ويقيم فيها تخفيفاً عن كاهل أهله المقيمين في الكويت منذ سنوات طوال. فأمّه أردنية من مواليد الكويت وجميع أخواته وربما أبوه الأردني أيضاً. الكويت بلد الخيرات الوفيرة الله يزيد ويبارك. واعتقادي أنها قادرة على استيعاب مثل هذا المعاق أو المعوّق والتكفّل بتعليمه - حسب الممكن - والحالة على الأقل أو التكفّل بتعليمه على نفقة الدولة والأقربون أولى بالمعروف: ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس وليبارك الله لكم في الصحة والمال والولد، ويحفظكم ويحفظ أولادكم وأحفادكم من شرّ الإعاقة ومتاعبها التي لا تنتهي..!