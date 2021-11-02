بايرن لحسم التأهل مان يونايتد لتأكيد تفوقه على أتالانتا

دوليه

يسعى مان يونايتد الانكليزي إلى تأكيد تفوقه على نظيره أتالانتا الإيطالي عندما يلتقيه مجدداً في إيطاليا اليوم ضمن المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تشهد مواجهات أخرى أبرزها بايرن ميونخ الألماني مع بنفيكا البرتغالي، وبرشلونة الإسباني مع دينامو كييف الاوكراني ويوفنتوس الإيطالي مع زينيت الروسي. ومن شأن الوصول إلى الأدوار الإقصائية قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات أن يرسم الابتسامة على وجه حتى أشد المدربين صرامة. وهناك خمسة فرق هدفها على مرمى البصر ليلتي اليوم وغدا، حيث يدرك بايرن ميونخ أنه سيتأهل إذا كرر فوزه في المجموعة الخامسة أمام بنفيكا. والأمر نفسه ينطبق على سالزبورغ الذي سيلاقي مضيفه فولفسبورغ ضمن منافسات المجموعة السابعة، ويوفنتوس الساعي لتجديد انتصاره على زينيت وضمان التأهل عن المجموعة الثامنة.

وتنظر عدة فرق بعين القلق إلى الجولة الحالية من دور المجموعات، خصوصا في المجموعة السادسة، حيث يفصل بين المتصدر مان يونايتد ويونغ بويز صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، ويتابع «الشياطين الحمر» مشوارهم برحلة إلى إيطاليا لملاقاة أتالانتا، الراغب في الانتقام لهزيمته المتأخرة 3-2 على ملعب أولد ترافورد.

ونهض مدرب مان يونايتد أولي غونار سولشاير، بمعنويات فريقه من خلال الفوز الأخير في الدوري الإنكليزي الممتاز على توتنهام، لكن عروض الفريق متذبذبة هذا الموسم، وأي عثرة في إيطاليا، ستجعله في موقف حرج للغاية قبل مباراته التالية بدور المجموعات أمام فياريال.

وبالنظر للغة الأرقام، فإن مان يونايتد يتفوق تاريخيا على الأندية الإيطالية، التي لعب ضدها عبر تاريخه في مختلف المسابقات الأوروبية، حيث واجهها في 42 مباراة وحقق الفوز 21 مرة، مقابل 15 هزيمة، فيما حضر التعادل في 6 مباريات. وسجل الشياطين الحمر 64 هدفا أمام الإيطاليين، واستقبلت شباكهم 50 هدفا. وعلى الأراضي الإيطالية، انتصر يونايتد في 7 لقاءات وخسر 10 وتعادل في 3 مناسبات.

ومن أبرز انتصارات الفريق الإنكليزي في إيطاليا، ذلك الذي جاء على حساب روما، في ربع نهائي موسم (2007-2008)، عندما هزمه في الذهاب (2-0) على ملعب الأولمبيكو، قبل أن يكرر فوزه إيابا (1-0). كما تغلب على ميلان (1-0) في ثمن نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي (2020-2021)، ليقصيه من البطولة على ملعبه. ويبرز أيضا في هذا الصدد الفوز الشهير على يوفنتوس (2-1)، في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال (2018-2019)، عندما أشار جوزيه مورينيو، مدرب يونايتد آنذاك، بـ3 أصابع لجماهير يوفنتوس، لافتا إلى تتويجه مع إنتر بالثلاثية في موسم (2009-2010).

من جانبه، انتظر هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي حتى الدقيقة 82 لهز شباك بنفيكا في المباراة الأخيرة، لكن المهاجم البولندي لا يريد الانتظار طويلا في المباراة الثانية بين الفريقين اليوم.

ويأمل المرشح للفوز بالكرة الذهبية في أن يكون على الموعد في المباراة المقبلة، الأمر الذي سيساعده في الاقتراب أكثر من حلم الوصول إلى حاجز 100 هدف في دوري أبطال أوروبا علما بأنه يحمل في رصيده حاليا 78 هدفا، بفارق 5 أهداف أمام هداف ريال مدريد كريم بنزيما.

وسجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في 3 مباريات قارية هذا الموسم، ورغم ذلك فلا يتصدر ترتيب الهدافين، حيث يحتل المركز الثاني بالاشتراك مع نجم ليفربول محمد صلاح، بفارق هدف واحد وراء مفاجأة الموسم الحالي، العاجي سيباستيان هالر نجم أياكس.

