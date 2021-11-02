نجوم هولندا: أقالة كومان عارٌ على برشلونة

دوليه

اتفق الثلاثي الهولندي ماركو فان باستن ورونالد دي بور وجيوفاني فان برونكهورست على أن قرار إقالة مواطنهم رونالد كومان، من تدريب برشلونة، لم يكن صائبًا. وأعلن برشلونة رسميًا، الأربعاء الماضي، إقالة كومان من منصبه، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو 0-1.

وقال فان باستن خلال مقابلة في التلفزيون الهولندي، أول من أمس: «قرار إقالة كومان غير منطقي، لقد رحل عن الفريق الكثير من اللاعبين الكبار خلال السنوات الماضية، ومر برشلونة بفترة إعادة هيكلة».

وأضاف: «لا أعتقد أن أي مدرب آخر كان سيقوم بالمهمة بشكل أفضل، ويمكن أن ترى ذلك في المباراة الأخيرة (ألافيس)، لم يتغير أي شيء، سيرجي بارخوان (المدرب المؤقت) لن يحقق معجزة، أعتقد أنه من العار عدم منح كومان الفرصة كاملة». أما رونالد دي بور، فقال: «نحن الهولنديون نعتقد أن إقالة كومان أمر مثير للشفقة وغريب، فهو مدرب كبير وأظهر ذلك خلال قيادته للمنتخب الهولندي».

وتابع: «أما في الخارج، فهم ينظرون فقط إلى الأداء، ولا يعجبهم أن المدرب يلقي اللوم على الظروف، ولكني أعتقد أن الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه كومان، كان سببًا في هذا القرار».

وظهر كومان في فيلم وثائقي، وتحدث عن تجربته مع برشلونة، وأسباب تراجع الفريق، رغم تحذيرات الرئيس خوان لابورتا ورفضه ظهوره وإطلاق مثل تلك التصريحات. كما علق جيوفاني برونكهورست، على قرار إقالة كومان، وقال: «من المحزن أن نرى كومان يرحل في هذا التوقيت، خاصة أنه انتظر فرصة قيادة برشلونة طويلًا». وأكمل: «أنا أعلم ما يعنيه برشلونة بالنسبة لكومان، إنه لأمر مخز ألا يستطيع إكمال مهمته».

وواصل برونكهورست، الذي عمل مساعدًا لكومان في فينورد: «هذا يذكرني قليلًا بفترة رحلتي الأولى مع ريكارد، مررنا وقتها بفترة سيئة للغاية، ثم واجهنا إشبيلية خارج ملعبنا، كنا نعلم أن مستقبل ريكارد كان على المحك، وحققنا الفوز». وعن رأيه في حالة تولي تشافي قيادة البرشا، قال برونكهورست: «لديه كل ما يحتاجه مدرب برشلونة، إنه أحد أهم أساطير النادي، لكن سيتعين عليه أيضًا تقديم عروض مميزة مع الفريق».

أما فان باستن، فقال: «كان تشافي لاعباً عظيماً، إلا أن الوضع مختلف الآن»، في إشارة إلى أن ما حققه خلال مسيرته التدريبية ليس كافيًا لخوض تجربة قيادة برشلونة الآن.

