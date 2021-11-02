سان جرمان يدرس الاستغناء عن راموس

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انتقل سيرجيو راموس، إلى باريس سان جرمان، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن؛ بسبب الإصابات. ولعل غياب راموس، دفع مسؤولي باريس سان جرمان، للتفكير مبكرًا في فسخ عقد المدافع الإسباني المخضرم. ووفقًا لصحيفة «لو باريزيان»، فإن سان جرمان يفكر في فسخ عقد راموس، ولا يعتقد المسؤولون أن حدوث ذلك سيكون بمنزلة سيناريو بائس. وأشارت الصحيفة إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن راموس يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد. وأوضحت «لو باريزيان» أنه في حالة فسخ العقد سيتعين على سان جرمان التوصل إلى اتفاق مع المدافع الإسباني الذي يستمر عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى عام 2023.