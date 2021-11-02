ميلان ونابولي واصلا شراكة الصدارة

دوليه

تابع نابولي وميلان بدايتهما القوية محققين انتصارهما العاشر بسجل خال من الخسارة فواصلا شراكة الصدارة بفوز الأول على مضيفه ساليرنيتانا 1-0، والثاني على مضيفه روما 2-1 أول من امس في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا.

في المباراة الأولى، نجح نابولي في تحقيق الفوز العاشر في مبارياته الـ11 الأولى في الدوري للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2017-2018. وعانى الفريق الجنوبي الأمرين للتغلب على مضيفه التاسع عشر قبل الأخير في غياب هدافيه النيجيري فيكتور أوسيمهين المصاب ولورنتسو إنسينيي الذي فضل المدرب لوتشانو سباليتي الابقاء عليه بدكة البدلاء، وانتظر الدقيقة الـ 61 لتسجيل هدفه الوحيد عبر المهاجم الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي مستغلا كرة أمام المرمى إثر دربكة فسددها بيسراه في الشباك.

وزادت محن أصحاب الأرض بطرد المهاجم اليوناني غريغوريس كاستانوس بسبب تدخل قوي بحق لاعب الوسط الكاميروني أندريه زامبو أنغويسا (70). لكن الفريقين تساويا عددا على أرضية الملعب بطرد قائد نابولي الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي لعرقلته المهاجم النيجيري سايمي المنفرد (77)، فاحتسبت ركلة حرة مباشرة عند حافة المنطقة كاد المهاجم الدولي الفرنسي السابق المخضرم فرانك ريبيري (38 عاما) يدرك التعادل منها التعادل حيث سددها بذكاء في الزاوية اليمنى للحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لكن المدافع جوفاني دي لورنتسو أبعدها برأسه من باب المرمى (81).

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 31 نقطة بفارق الاهداف أمام ميلان الذي حسم القمة أمام مضيفه روما بالملعب الأولمبي في العاصمة بفضل مهاجمه الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش. ومنح إبراهيموفيتش التقدم لميلان (26)، واقتنص ركلة جزاء سجل منها الدولي العاجي فرانك كيسييه الهدف الثاني (57).

وسجل إيبرا هدفا وصنع آخر للبرتغالي رافايل لياو ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد «في أيه آر». وهو الفوز السابع تواليا لميلان وجاء في أسبوع حاسم سيشهد استضافته لبورتو البرتغالي غدا في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى لفوزه الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، وجاره إنتر حامل اللقب في المرحلة الثانية عشرة الأحد المقبل.

ونجح ابراهيموفيتش في افتتاح التسجيل من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية بيمناه على يسار الحارس البرتغالي روي باتريسيو (26). وهو الهدف رقم 400 لإبراهيموفيتش في الدوريات الأوروبية منذ هدفه الأول في 30 أكتوبر 1999 بينها 150 في الدوري الإيطالي.

وسجل لياو الهدف الثاني عندما تلقى كرة بالصدر من ابراهيموفيتش خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ورفعها فوق باتريسيو وتابعها برأسه داخل المرمى الخالي لكن الهدف ألغي بداعي التسلل على السويدي بعد اللجوء إلى تقنية «في إيه آر» (38). وسجل ابراهيموفيتش هدفا ثانيا الغاه الحكم بعد اللجوء الى تقنية «في إيه آر» (50).

وحصل ابراهيموفيتش على ركلة جزاء جرى التأكد من صحتها بالـ «في إيه آر» اثر عرقلته داخل المنطقة من المدافع البرازيلي روخر إبانيز (54)، فانبرى لها الدولي العاجي فرانك كيسييه على يسار الحارس (57). وتلقى ميلان ضربة موجعة بطرد مدافعه هرنانديز لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية (66).

وعزز إنتر بطل الموسم الماضي موقعه في المركز الثالث بفوزه على ضيفه اودينيزي 2-0.

ويدين إنتر بفوزه السابع هذا الموسم والثاني تواليا بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا الذي سجل الهدفين

