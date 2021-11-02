أوغسبورغ أكرم شتوتغارت

دوليه

أكرم أوغسبورغ وفادة ضيفه شتوتغارت عندما تغلب عليه 4-1 أول من أمس في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الألماني. وبكّر شتوتغارت بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة السابعة عبر لاعب وسطه غريس فوهريك، لكنه دفع الثمن غالياً لأن أصحاب الأرض ردوا بقوة خصوصاً في الشوط الثاني عندما سجلوا ثلاثية. ونجح أوغسبورغ في إنهاء الشوط الأول بالتعادل عندما سجل له مدافعه الإنكليزي أوكسفورد.

ومنح الهولندي جيفري غوفيلوف التقدم لأوغسبورغ مطلع الشوط الثاني (53)، وأضاف فلوريان نيدرليخنر الهدف الثالث بعد 19 دقيقة (72)، قبل أن يوجه الأيسلندي ألفريد فينبوغاسون الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع (81).

وهو الفوز الثاني لأوغسبورغ هذا الموسم فرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق أمام ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء في الدرجة الأولى أو الهبوط إلى الثانية. في المقابل، مني شتوتغارت بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر. وفي مباراة ثانية، عاد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى سكة الانتصارات في الدوري بفوزه على بوخوم 2-1. وحسم بوروسيا مونشنغلادباخ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الفرنسي الحسان بليا (1) ويوناس هوفمان (40). وسجل داني بلوم الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة الـ 86. وهو الفوز الرابع لبوروسيا مونشنغلادباخ هذا الموسم فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى المركز العاشر، فيما مني بوخوم بخسارته السادسة وتراجع إلى المركز الرابع عشر بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

