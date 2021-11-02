تعادل سوسييداد.. وفوز أتلتيكو

دوليه

استعاد ريال سوسييداد صدارة الدوري الإسباني بتعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو 1-1 في ديربي الباسك أول من أمس ضمن المرحلة 12 من البطولة.

وافتتح الدولي السويدي ألكسندر إيزاك التسجيل لسوسييداد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 58 وأدرك إيكر مونياين التعادل للضيوف (90+1). وأصبح رصيد سوسييداد 25 نقطة من 12 مباراة، مقابل 24 نقطة لريال مدريد الذي لعب مباراة أقل والذي كان تصدر السبت بفوزه خارج أرضه على إلتشي (2-1).

بدوره، استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الفوز بتجاوز ضيفه ريال بيتيس بثلاثية نظيفة ارتقى بها إلى المركز الرابع في الترتيب العام. على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» سجل كل من البلجيكي يانيك كاراسكو (27)، والأرجنتيني جيرمان بيتسيلا (63 في مرماه من طريق الخطأ)، والبرتغالي جواو فيليكس (81) أهداف أتلتيكو.

وهذا هو الفوز الأول لأتلتيكو منذ خسارته في دوري أبطال أوروبا في 19 أكتوبر الماضي على أرضه أمام ليفربول الإنكليزي (3-2)، إذ سقط مرتين في فخ التعادل في آخر مباراتين بالدوري أمام ريال سوسييداد وليفانتي بالنتيجة نفسها (2-2).

ووجه أتلتيكو مدريد إنذاراً شديد اللهجة إلى الفريق الإنكليزي حيث سيحل ضيفاً عليه بملعب «أنفيلد» غدا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المسابقة القارية العريقة.

ورفع «روخيبلانكوس» رصيده إلى 22 نقطة، مقلصاً الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين علماً بأنّ الفريقين يملكان مباراة مؤجلة، فيما بقي ريال بيتيس خامساً مع 21 نقطة. ومني ريال بيتيس بالخسارة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على فالنسيا (4-1)، رايو فايكانو (3-2) وألافيس (1-0). وفي مباراة أخرى، تعادل قادش مع ضيفه ريال مايوركا بهدف لمثله.

