نيس إلى المركز الثاني

دوليه

سجل المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور ثنائية سمحت لفريقه نيس بقلب تخلفه امام أنجيه إلى فوز 2-1 أول من أمس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي ليصعد الى المركز الثاني على حساب لنس المنهزم أمام ليون 1-2 السبت.

ورفع نيس رصيده الى 23 نقطة متخلفا بفارق 8 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر.

وتقدم أنجيه عبر مهاجمه الدولي المغربي سفيان بوفال من ركلة جزاء (29)، ورد نيس في الشوط الثاني بثنائية ديلور في الدقيقتين الـ 57 والاولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة على الطاير ليرفع رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

وهي المرة الثانية في مدى اسبوع ينجح فيها نيس في قلب تخلفه الى فوز في الدقائق الاخيرة، بعد ان تخلف الاسبوع الماضي امام ليون 0-2 قبل ان يخرج فائزا 3-2 في الدقائق العشر الاخيرة. في المقابل، مني أنجيه بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار.

واستغل مرسيليا بدوره خسارة لنس أمام ليون، وارتقى الى المركز الثالث بفوزه على مضيفه كليرمون بهدف وحيد سجله الدولي التركي دجنغيز أوندر بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس أرتور ديسما(25).

وهو الفوز السادس لمرسيليا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام لنس، وبفارق نقطتين خلف نيس. وأوقف تروا انتفاضة ضيفه رين وحرمه من الفوز الرابع تواليا عندما أرغمه على التعادل 2-2.

واستعاد رين المركز الخامس بفارق الاهداف من ليون بعدما رفع رصيده الى 19 نقطة مقابل 13 نقطة لتروا الرابع عشر. وأكرم ستراسبورغ وفادة ضيفه لوريان برباعية نظيفة.

وارتقى ستراسبورغ إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف أمام أنجيه، فيما تراجع لوريان إلى المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة خلف مونبلييه الفائز على ضيفه نانت بهدفين نظيفين.

