واصل وست هام يونايتد صحوته

دوليه

وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على مضيفه أستون فيلا 4-1 أول من امس في المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي. وبكر وست هام بالتسجيل عبر مدافعه بنجامين جونسون في الدقيقة السابعة، وأدرك أولي واتكينز التعادل في الدقيقة الـ 34، لكن لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس منح التقدم مجددا للضيوف بعد أربع دقائق.

وتلقى أستون فيلا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعه إزري كونسا (50)، فاستغل الفريق اللندني النقص العددي وأضاف هدفين عبر الإسباني بابلو فورنالس ير عندما تغلب عليه 2-1. وكان ليدز يونايتد البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا في الدقيقة 56، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الإيرلندي أندرو أوموباميديلي التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن ينجح الدولي الإسباني رودريغو مورينو في تسجيل هدف الفوز للضيوف بعد دقيقتين أيضا.

وهو الفوز الثاني لليدز يونايتد هذا الموسم والثاني في مبارياته الأربع الأخيرة فرفع رصيده إلى 10 نقاط وصعد إلى المركز السابع عشر، فيما مني نوريتش سيتي، الفريق الوحيد إلى جانب نيوكاسل يونايتد لم يتذوقا طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم، بخسارته الثامنة فبقي في المركز الأخير برصيد نقطتين.

