شكرَ وزير الشباب والهيئة وعماد بوخمسين الظفيري: فخور بـ «ثالث العالم»

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عبَّر بطل الراليات مشاري الظفيري عن فخره واعتزازه بحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم لرالي «باها» التي اختتمت الاسبوع الماضي في البرتغال وتحقيقه لقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الـ7 والـ5 على التوالي للمجموعة «N». وقال الظفيري عقب عودته الى البلاد إنه في أول مشاركة له ببطولة العالم في فئه «تي4» صادف منافسة شديدة من أبرز متسابقي الرالي على مستوى العالم.واشار الى أنه يعد أول متسابق كويتي يحصل على هذا المركز المتقدم مهديا هذا الانجاز الى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

وأكد حرصه على تقديم أفضل ما لديه في بطولة الشرق الأوسط ليسجل انجازا جديدا يضاف الى سلسلة انجازاته الطويلة في البطولة بتصدره فئة «ميرك تو» واحتلاله المركز الثاني على الترتيب العام في مختلف فئات البطولة.

وأضاف أنه سعى جاهدا لتمثيل الكويت بالصورة الأمثل في هذين المحفلين الدوليين لرفع علم البلاد عاليا وليعكس صورة مشرفة لرياضة السيارات والمحركات الكويتية.

ونوه إلى أهمية التجارب والمشاركات السابقة في الكثير من السباقات المحلية والعالمية التي أسهمت بصقل قدراته ومهاراته وكسب الخبرة مما أهله للمنافسة وتحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الايجابية في مختلف البطولات المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ولمدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الدولي للسيارات عماد بوخمسين ورئيس لجنة الراليات الشيخ عذبي النايف ورئيس فريق 965 الشيخ محمد الجراح والخطوط الجوية الكويتية على ما قدموه من دعم.يذكر أن سباقات راليات السيارات من الرياضات الشيقة التي تنطوي على خطورة نظرا لوعورة معظم مراحلها واتسامها بالطرق غير الممهدة والوعرة ما يجعل الحمل كبيرا على سائق السيارة ومساعده للتميز باجتياز المراحل.

