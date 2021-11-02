«الأولمبي» المنتشي أمام صاحب الضيافة

محلية

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يسعى «الأزرق الأولمبي» إلى مواصلة تحقيق الانتصارات عندما يلتقي نظيره الأوزبكي الواحدة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وحسم الأزرق تأهله الى العرس القاري بعد فوزه في الجولة الماضية على نظيره السعودي بهدفين حملا توقيع عيد الرشيدي ويوسف الرشيدي مقابل هدف للأخضر عبر فراس البريكان، وبالتالي فإن مباراة اليوم مجرد تحصيل حاصل، لكن الأزرق سيسعى إلى إثبات نفسه فيها وتأكيد أن تأهله إلى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان خلال نوفمبر عام 2022، جاء عن جدارة واستحقاق.

وجمع الازرق 6 نقاط وضعته في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن أوزبكستان المستضيفة النهائيات والتي لن تحسب نتائجها في التصفيات، مقابل نقطة واحدة للسعودية في المركز الثالث ولا شيء لبنغلادش الأخيرة.

وستكون الفرصة مناسبة للجهاز الفني لاختبار اللاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين وإخضاعهم لأجواء المنافسات الدولية.

وسيغيب عن المنتخب الأولمبي مدافعه حمد القلاف الذي عاد إلى البلاد بسبب ظروفه الدراسية بالجامعة، وذلك بعد مشاركته في مباراتي الأزرق أمام بنغلادش والسعودية.

