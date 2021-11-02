المطيري ترأَّس الاجتماع الثاني للجنة المنظمة تحديد ملاعب «الألعاب الخليجية» وصالاتها

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ترأس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمس الاجتماع الثاني للجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقرر إقامتها في البلاد بالفترة ما بين 9 و19 يناير المقبل.

وقال مدير البطولة حسين المسلم عقب ختام الاجتماع الذي اقيم في مقر الهيئة العامة للرياضة ان الاجتماع تطرق لجميع الامور التنظيمية والفنية المتعلقة بالبطولة اذ تم تحديد الملاعب والصالات والميادين التي تحتضن منافسات الدورة التي تتضمن 15 لعبة رياضية جماعية وفردية.

واضاف المسلم الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة الاولمبية الكويتية أنه تم تعيين أماكن إقامة الوفود الرياضية المشاركة كما تم تحديد مهام كل لجنة من لجان البطولة ووضع خطة عمل للاعداد والتجهيز لهذا المحفل الخليجي الكبير ومنها اللجان الرياضية والامنية والصحية ولجنة العلاقات العامة والبروتوكول وغيرها من اللجان.

وذكر انه تقرر ان تكون الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات مسؤولة عن اجراءات كشف المنشطات لجميع المسابقات وفقا للقوانين الدولية بهذا الصدد كما تم مناقشة خطة عمل تدريب المتطوعين وآلية اختيارهم لضمان قيامهم بمهمتهم بنجاح في الملاعب واماكن الاقامة وغيرها.

واشار الى ان الاجتماع تطرق ايضا الى مناقشة ترتيبات مراسم حفل افتتاح الدورة اضافة الى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحضير لهذه الاستضافة.

وأكد المسلم حرص رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الوزير المطيري ونائبه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح وكل اعضاء اللجنة الذين يمثلون جهات الدولة ذات الصلة على اظهار هذا التجمع الرياضي الخليجي بصورة مميزة.

وتشمل منافسات الدورة ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة اضافة الى السباحة وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة ورياضة الألعاب الالكترونية.

وتضم اللجنة في عضويتها اللواء جمال الصايغ من وزارة الداخلية ود. عبدالرحمن المطيري من وزارة الصحة وتركي المطيري من وزارة الإعلام و د.صقر الملا من الهيئة العامة للرياضة ومشعل السبيعي من الهيئة العامة للشباب وهناء البطي من الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات وصالح الفداغي من الإدارة العامة للطيران المدني وسليمان الفهد من الإدارة العامة للجمارك وعلي المري من اللجنة الاولمبية.

