الشحومي أشاد بإنجاز المانع

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أشاد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالإنجاز الذي حققه العدَّاء أحمد المانع في بطولة كلباء لنصف الماراثون، جاء ذلك خلال استقبال الشحومي في مكتبه امس البطل أحمد المانع بمناسبة تحقيقه المركز الأول والفوز بالميدالية الذهبية في منافسات سباق 5 كيلومترات خلال البطولة التي أقيمت في الإمارات.

وامتدح الشحومي خلال اللقاء الفوز المستحق والمستوى العالي للبطل أحمد المانع والذي أظهر قدرة كبيرة وحرصاً على تطوير قدراته بشكل يجعل منه نجماً رياضياً يستحق الدعم والاهتمام على مستوى رياضة ألعاب القوى ومنافسات الجري للمسافات المتوسطة والطويلة. ودعا الشحومي وزارة الدولة لشؤون الشباب والجهات الحكومية المعنية إلى الاهتمام بالشباب وتذليل جميع العقبات التي تواجههم لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب في المحافل الدولية.

