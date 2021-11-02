«أزرق اليد» أمام قطر

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يلتقي منتخب كرة اليد نظيره القطري في الـ 06:30 مساء اليوم في انطلاق البطولة الدولية الودية المقامة في قطر بمشاركة منتخبات السعودية وإيران إلى جانب الأزرق والعنابي. وتقام البطولة بنظام الدوري وهي تأتي ضمن إطار اعداد الفرق المشاركة للاستحقاقات المقبلة. وكان «أزرق اليد» غادر إلى الدوحة أول من أمس.

وترأس الوفد أمين سر الاتحاد قايد العدواني يرافقه عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي، مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس، مدير المنتخب الأول فهد الهاجري، المدير الفني في الاتحاد د. خالد الشرجي إلى جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش ومساعده بوشكو والمدرب أيمن الشيخ، بالإضافة إلى 17 لاعبا هم : صالح الموسوي، إبراهيم الأمير، عبدالله الغربللي، صقر الفهد، فواز عبدالهادي، عبدالله الخميس، حيدر دشتي، عبدالعزيز الشمري، مبارك الخالدي، عبدالعزيز سلطان، حسن صفر، محمد بويابس، سيف العدواني، يوسف ضايف، فواز المشاري، عبدالعزيز سالمين، فواز عبدالجليل، يوسف العجمي.ويسعى الأزرق إلى تحقيق بداية قوية في البطولة رغم صعوبة المهمة أمام المنتخب القطري القوي.

