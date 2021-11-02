فوز القادسية وكاظمة في «السلة»

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حقق القادسية انتصاره الاول في دوري كرة السلة بعد هزيمتين بتغلبه على برقان بصعوبة 82-77 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الثالثة من البطولة التي شهدت ايضاً فوز كاظمة على القرين 96-75.

وبهذه النتائج تصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات، يأتي بعده الكويت والجهراء والقادسية بـ 4 نقاط، وبرقان والقرين 3 نقاط لكل منهما.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة “بلاي أوف” من خمس مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في ثلاث منها. ويقام النهائي بالنظام ذاته، فيما يهبط السادس إلى الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع ثاني الأولى ثلاث مواجهات يتأهل الى الدرجة الممتازة الفائز في اثنتين منها. ودخل القادسية مواجهته مع برقان وهو في وضعية صعبة جداً بعد أن سقط في مباراتيه الأوليين أمام الجهراء وكاظمة وهو ما وضعه في موقف صعب حيث كان يحتاج إلى الفوز للمحافظة على أمله في احتلال احد المراكز الاربعة الاولى خصوصا ان برقان يعتبر منافسه الاقرب على المركز الرابع. وبدأ برقان اللقاء بقوة فارضاً أفضليته على القادسية الذي واصل أداءه المتواضع في الربع الاول. وتمكن برقان من التقدم في نهاية الربع 18-14. وبدأ القادسية الربع الثاني بقوة معتمداً على دفاع المنطقة للحد من خطورة لاعبي برقان الاميركي مايكل وسعد الرفاعي ونواف الظفيري وهو ما نجح به مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عبر الاميركي توري موري وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو ليحقق اول تقدم في المباراة 23-22، وحافظ على هذه التقدم حتى انهى الربع 33-27.

واستمر التقارب بين الطرفين في الربع الثالث الذي طغى عليه التسرع من الجانبين وسط أداء متوسط لم يرتق إلى المستوى المطلوب. وحافظ القادسية على تقدمه في نهاية الربع وانهاه 54-49. واحتدمت المنافسة في الربع الأخير الذي حاول فيه كل طرف الظفر بنتيجة اللقاء. وتقدم القادسية بفارق 8 نقاط 77-69 قبل 40 ثانية من النهاية لكن برقان قلص الفارق إلى 4 نقاط 79-75 قبل أن ينهي القادسية المباراة بصعوبة 82-77.

