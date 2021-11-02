سهيلة الصباح كرَّمت أبطال «طاولة المعاقين»

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كرم الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح وفد المنتخب الوطني المشارك في بطولة «كوستا برافا» الدولية التي أقيمت في مدينة برشلونة بإسبانيا أكتوبر الماضي، بمقر النادي المؤقت في حولي، بمشاركة رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، وبحضور رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين تركي الشمري.

وكان منتخب كرة الطاولة لذوي الإعاقة حقق ميداليتين ذهبية وبرونزية في منافسات الفردي والفرق.

وأبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها بالإنجاز الذي حققه أبناء الكويت في البطولة الدولية، مؤكدة حرصها على تكريم الأبطال والمتميزين من ذوي الإعاقة، وقالت: «نعتز ونفتخر بالإنجاز الذي تحقق في بطولة عالمية شهدت مشاركة العديد من الدول الأوروبية المتقدمة في اللعبة، والذي يأتي بعد فترة قصيرة على إشهار نادي الإرادة، ونأمل أن تكون هذه مجرد بداية لمزيد من الإنجازات الدولية، وبدعم أكبر من جميع مؤسسات المجتمع المدني». من جانبه، شكر الهاجري الشيخة سهيلة الصباح على مبادرتها الكريمة بدعم أبنائها الرياضيين، وقال: «يأتي هذا الدعم تقديرا للجهود التي بذلت من أبنائنا اللاعبين، ويعد دفعة معنوية كبيرة لأبطال الكويت قبل مشاركتهم المقبلة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب والمزمع إقامتها في البحرين خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري ولغاية 7 ديسمبر المقبل، وحافزا للظفر بالميداليات الآسيوية».وأشار الهاجري إلى أن اتحاد كرة الطاولة لذوي الإعاقة أقام أول من أمس تصفية لمنتخب الكويت لاختيار أفضل اللاعبين من الأندية المنضوية للاتحاد، تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المزمع إقامتها في البحرين فبراير المقبل، والبطولة العربية للمنتخبات في مارس المقبل بمصر».

