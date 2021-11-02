أطلقت أول متحف طائر في العالم السعودية.. «متحف السماء» إلى «العُلا»

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا و«الخطوط السعودية» انطلاق رحلة «متحف السماء» من مدينة الرياض إلى العلا، لتكون أول متحف طائر في العالم في تعاون مشترك لتسليط الضوء على ما تمتلكه العلا من مواقع أثرية.

وستنطلق الرحلة الخميس القادم على متن المتحف الطائر حيث ستُعرَض قطع مختارة طبق الأصل لعدد من القطع الأثرية التي اكتُشِفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار.

وتستثمر «الخطوط السعودية» هذه الفرصة لإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه IFE أثناء الرحلة «اكتشف السعودية»، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري «معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة»، وهو فيلم وثائقي أُطلِق في عام 2021 من إنتاج باودر هاوس، يكشف عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية في العلا.

وسيقدم أثناء الرحلة مدير الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، مقدمةً عن الفيلم الوثائقي، إلى جانب شرح عن قطع الآثار في المتحف الطائر والإجابة عن تساؤلات الضيوف.

وقالت الدكتورة ريبيكا فووت: «هناك حجم هائل من العمل المستمر في العلا من قبل فرق علماء الآثار المحليين والدوليين، ومع ذلك فإننا بدأنا للتو بفهم الطبيعة المعقدة لماضي العلا. العلا هي جوهرة خفية في شبه الجزيرة العربية، ونحن مستمرون في كشف أسرارها شيئاً فشيئاً. وأتطلع لمشاركة المزيد من المعلومات حول عملنا للمسافرين على متن رحلة (متحف السماء) التابعة للخطوط السعودية».(واس)

