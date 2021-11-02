«جلد روبوتي» للمس الأشياء في العالم الافتراضي!

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أعلن مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها مؤخرا تحت اسم «ميتافيرس».

وقال زوكربيرغ، أمس، إن «فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس». وأوضح زوكربيرغ إن فريقه البحثي صمم مستشعر لمس عالي الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتي الرقيق. وأرجع زوكربيرغ أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي «ميتافيرس». وكان زوكربيرغ أعلن تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى «ميتا» مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي، موضحا أن كلمة «ميتا» تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني «ما بعد»، وأضاف أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

