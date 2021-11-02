القيادة السياسية هنّأت انتيغوا وبربودا والجزائر

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى رودني ويليامز حاكم عام انتيغوا وبربودا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولانتيغوا وبربودا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تهنئة الى أخيه عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

