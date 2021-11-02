«التجمع» شدد على الإبقاء على دروس «كورونا» الاجتماعية والمحافظة على الهوية الكويتية «دواوين الكويت»: إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد الجهود

وطن النهار

على ضفاف التفاؤل أبدى تجمع دواوين الكويت ارتياحه إزاء المرور الهادئ لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر المتزامن مع عودة الحياة جزئياً إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا، مترقباً في الوقت ذاته تحقيق الحوار الوطني نتائجه المرجوة في إنهاء الأزمة السياسية والتواؤم بين السلطتين والعمل لبناء وطن مستقر ومستدام.

وقال فهد عبدالرحمن المعجل الذي ناب عن التجمع في بيان أمس: «إننا قد نختلف سياسياً ولكن يجب أن نتفق على عدم مس هويتنا وسيادتنا مشدداً على التركيز على الهوية الكويتية».

وجاء في البيان ‏‎لقد أثبت النظام السياسي في الكويت وبسبب العلاقة الفريدة بين الحاكم والمحكوم مرونة وقدرة جلية على استيعاب وتسوية الخلافات السياسية مهما كانت وتنظيم شؤون حياتهم بدستور تفرّدوا به ومازالوا عن غيرهم، مما شكّل لهم دافعا قويا للحفاظ على وحدة وطنهم واستقراره وصون مكتسباته. ‏‎وبعد افتتاح هادئ لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، يترقب أهل الكويت الأوفياء ما يسفر عنه نتائج الحوار الوطني، لتهدئة النفوس وبارقة أمل لانهاء الأزمة السياسية وتوحيد جهود السلطتين في استئناف انعقاد جلسات لمجلس الأمة هادئة وهادفة ومنتجة وعقلانية لصالح الوطن والمواطن من أجل بناء وطن مستقر ومستدام، والتوصل الى حل دائم للمشاكل التي نعانيها منذ عقود، والوصول الى ممارسة ديموقراطية نفتخر بها، وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت، ‏‎مع التركيز على المحافظة على الهوية الكويتية، «‏‎فنحن قد نختلف سياسيا ولكن يجب أن نتفق على عدم مس هويتنا وسيادتنا».

‏‎وان «تجمع دواوين الكويت» ليحمد الله -عز وجل- على انحسار جائحة كورونا محليا وبداية عودة الحياة جزئيا الى طبيعتها لما كانت عليه قبل الجائحة، ‏‎ولكن مازال خطر الجائحة موجوداً ويخيم على بعض دول العالم ما يحتم علينا الالتزام بالاشتراطات التي تعلنها السلطات الصحية من وقت لآخر لتفادي أي تطورات أخرى محليا. ‏‎كما وان جائحة كورونا قد غيرت الكثير من العادات التي قد كنا ننتقد وجودها ولكن لا نستطيع تغييرها مثل واجبات الفرح والعزاء والتي نتمنى أن يعاد النظر فيها. ‏‎فواجب العزاء يكفي أن يكون بالمقبرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي

‏‎وواجب الفرح يكفي أن يقتصر على المقربين فقط، ‏‎داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ الله وطننا الكويت من كل الشرور والفتن، وأن يجمعنا على ما فيه خير الكويت ورفعة شأنها، ويديم علينا نعمة الأمن والامان.

واختتم البيان بـ:

تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت

‏‎‏وان تولت فبالأشرار تنقاد

