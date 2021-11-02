مستشرق هولندي أشاد بدار الآثار الإسلامية في الكويت

وطن النهار

أشاد المستشرق الهولندي الكبير البروفيسور امريتوس يوهانس دن هايجر بدار الآثار الاسلامية في الكويت مثنياً على دورها كمنبر مهم للدبلوماسية الثقافية والتقريب الحضاري بين العالمين الاسلامي والغربي.

وفي مقابلة خاصة من بروكسل مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، قال دن هايجر ان «الكثير من الأوروبيين لديهم اعتقاد خطأ تجاه العالم العربي وغالبا ما يجري تجاهل أن العالم العربي لديه الكثير ليقدمه في الثقافة والأدب».

ورأى أنه يمكن توظيف الدبلوماسية الثقافية لتصحيح هذا المفهوم الخطأ وتعزيز التعاون وردم الهوة بين الجانبين ليس فقط من خلال الأدب بل بالموسيقى والمسرح أيضا.

واستشهد في هذا السياق بدار الآثار الاسلامية في الكويت التي أكد أنها مبادرة ذات «مثال جيد للغاية على كيفية سد هذه الفجوات».

وأشاد بالموسم الثقافي الذي تنظمه دار الآثار الاسلامية في الكويت قائلا «هم ينظمون موسما ثقافيا تعرف فيه الثقافة تعريفا واسعا للغاية ويدعون العلماء من جميع أنحاء العالم لالقاء المحاضرات واجراء النقاشات».

ومنذ عام 1983 عندما بدأت دار الآثار الاسلامية مسيرتها الثقافية لا يزال هذا الصرح الثقافي المهم يواصل دوره الممتد لأكثر من ثلاثة عقود ونيف في نشر الوعي الثقافي ليس في الكويت أو في منطقة الخليج فحسب بل في العالمين العربي والغربي كشريك فاعل في تعزيز دور الثقافة في العالم.

ودعا البروفيسور دن هايجر (الذي قضى خمسة عقود متنقلا بين موطنه هولندا وبلجيكا ومصر التي عاش فيها 13 عاما ويجيد العربية بطلاقة) الى توظيف شتى القطاعات الأكاديمية منها والاعلامية والدبلوماسية والسياسية لتعزيز التفاهم وليس الاكتفاء فقط بالحديث عن الفروق والاختلافات بين الثقافتين الشرقية والغربية.

ودرس دن هايجر اللغات السامية وتخصص في اللغة العربية وتولى تدريس الأدب العربي في جامعة لايدن العريقة في هولندا. وخلال اقامته في مصر انصب نشاطه على البحوث والدراسات الأكاديمية كما تقلد رئاسة (المعهد الهولندي - الفلمنكي) في القاهرة بين عامي 1995 و2003 وهو يجيد التحدث باللهجة المصرية.

ثم انتقل دن هايجر الى جامعة لوفان الشهيرة في بلجيكا أستاذا للغة العربية وآدابها حتى تقاعد في عام 2020.

وأجرى البروفيسور دن هايجر مناقشات وشارك في ندوات ومؤتمرات وندوات كثيرة نظمتها جامعة الأزهر في القاهرة بمشاركة علماء من شتى أنحاء العالمين الاسلامي والغربي.

وهو يعتبر أن المناقشات التي أجراها في (الأزهر) «مثال آخر لامكانية تقليل الهوة في الدراسات الأكاديمية الى أقصى مدى بين الغرب والعالم الاسلامي».

