وطن النهار

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابي العازمي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، والى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، وانه وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وسيتم إدراجهما في اول جلسة عادية مقبلة. الاستجواب المقدم الى وزير التجارة مكون من محور واحد جاء تحت عنوان «ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة»، فيما كانت صحيفة استجواب وزير الدفاع مكونة من ثلاثة محاور، يتعلق الأول بإقحام المرأة في السلك العسكري، وجاء الثاني بعنوان انتهاج سياسة التنفيع والترضيات في ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط، بينما جاء الثالث تحت عنوان تجاوزات مالية وإدارية تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين في الإدارة العامة للطيران المدني. وأكد رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ان الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي «فرصة لتبيان حجم عمل كوادرنا الوطنية وما قاموا به من جهود خيره سواء في وزارة الدفاع او الادارة العامة للطيران المدني». وقال في تصريح صحافي له أمس ان قرارات «الجيش» هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الاحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي كما هي الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة. واضاف أن انصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية الى رتبة ملازم هو أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، مشيرا الى أنهم حرموا من هذا الحق لسنوات طوال وكان في السابق عائقا امامهم، معربا عن حرصه على ازالة هذا العائق وتحقق الامر بفضل جهود مخلصة انصفت المستحقين منهم في الجيش وفتحت المجال أمام طموحهم والاستفادة من خبراتهم في مجال تخصصاتهم بما يعود بالمنفعة على مختلف قطاعات القوات المسلحة. واشار الى ان الادارة العامة للطيران المدني حريصة على التعاون وتصحيح الكثير من ملاحظات الجهات الرقابية لتلافي اي خلل إن وجد فهناك اجراءات تصويب اتخذها مسؤولو الادارة بشأن العديد مما ورد في التقارير الرقابية فيما يصب في الصالح العام. من جانب آخر كان مجلس الأمة منشغلا بانتخابات اللجان البرلمانية لاستمالة ميزان القوى نحو الاغلبية الموالية للحكومة، وتم تسليط الضوء أمس على لجنة الاسكان لوجود مظاهر خلافية اثناء انتخاب المقرر بعد ان تمت تزكية النائب فايز الجمهور رئيسا لها، حيث تنافس النائبان سعدون حماد وعبدالعزيز الصقعبي على منصب المقرر، وفاز الصقعبي الا ان هذا الفوز لم يعجب النائب حماد الذي أطلق تصريحا يستنكر فيه قيام ولد عمه على حد قوله وهو النائب خالد العتيبي بالتصويت للصقعبي، حيث قال حماد: «لقد تفاجأت بأن النائب خالد العتيبي لم يصوت لي بل صوت لممثل «حدس» عبدالعزيز الصقعبي، وتوقعت ان يقوم برد الجميل لي لانه في الانتخابات التشاورية سنة 2016 جاني البيت وطلب ان أقف معه ووقفت انا والمجموعة اللي معاي ونجح». وخاطب حماد زميله العتيبي قائلا: «انت يا خالد ما وصلت لمجلس الأمة الا من خلال سعدون العتيبي والا ليش جيتني وداومت شهر كامل عند سعدون في البيت، الا عشان اصوت لك بالتشاورية؟» ولم يعجب النائب الصقعبي ما قام به حماد فقال: «نستغرب دخول النائب سعدون حماد في اجتماع اللجنة الاسكانية بنفس تخريبي وعنصري وبغيض ومزعج يا اكون مقرر اللجنة والا اخرب عليكم، وكان يقول لنا الشرهة مو عليكم على ولد عمي اللي ما صف معاي وصوت لي». واضاف مخاطبا حماد: «شنو هالكلام اللي تقوله يا سعدون وين قاعدين احنا، انت تمثل الأمة بأسرها وليس طائفة أو قبيلة، وخالد العتيبي رجل المواقف وله صولات وجولات وشرف الكرسي، ولا انت يا بوحماد ولا غيرك اللي تفرق بيني وبين اخواني». وزاد: «انا اعرف يا سعدون ليش دشيت اللجنة الاسكانية واعرف ان قوانيننا راح تزعج مافيا العقار، ورسالة توصل لك واللي وراك ان معركتنا معكم بدأت اليوم». من جانب آخر اعتبر النائب عدنان عبدالصمد ان القضية الاسكانية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن حيث ان هناك 92 ألف أسرة لا تملك منزلا، فيما هناك اكثر من مليار دينار تحملتها الميزانية لمدة خمس سنوات كبدل إيجار. وأضاف أن أحد مشاكل القضية الاسكانية هي ان المناطق السكنية أصبحت استثمارية ويتم تأجيرها للغير، فهل يعقل أن منزلا سكنيا يتحول إلى 16 شقة للاستثمار؟ وكشف عبدالصمد عن تقديمه اقتراحا بقانون لفرض رسوم سنوية قدرها 50 دينارا للمتر لكل من يملك اكثر من عقارين أو ألفي متر في المناطق السكنية لافتا الى ان القانون لا يمس حقوق من يستخدم العقار كسكن خاص بل يستهدف التجار ومن يحول سكنه الى استثماري. «تجمُّع الدّواوين»: السياسي في الكويت وبسبب العلاقة الفريدة بين الحاكم والمحكوم مرونة وقدرة جلية على استيعاب وتسوية الخلافات السياسية مهما كانت وتنظيم شؤون حياتهم بدستور تفرّدوا به ومازالوا عن غيرهم، مما شكّل لهم دافعا قويا للحفاظ على وحدة وطنهم واستقراره وصون مكتسباته. واضاف البيان: وبعد افتتاح هادئ لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، يترقب أهل الكويت الأوفياء ما تسفر عنه نتائج الحوار الوطني، لتهدئة النفوس وبارقة أمل لانهاء الأزمة السياسية وتوحيد جهود السلطتين في استئناف انعقاد جلسات لمجلس الأمة هادئة وهادفة ومنتجة وعقلانية لصالح الوطن والمواطن من أجل بناء وطن مستقر ومستدام، والتوصل الى حل دائم للمشاكل التي نعانيها منذ عقود، والوصول الى ممارسة ديموقراطية نفتخر بها، وبمستوى تطلعات وآمال أهل الكويت، مع التركيز على المحافظة على الهوية الكويتية، «فنحن قد نختلف سياسيا ولكن يجب أن نتفق على عدم مس هويتنا وسيادتنا». وقال: وان «تجمع دواوين الكويت» ليحمد الله -عز وجل- على انحسار جائحة كورونا محليا وبداية عودة الحياة جزئيا الى طبيعتها لما كانت عليه قبل الجائحة، ولكن مازال خطر الجائحة موجوداً ويخيم على بعض دول العالم ما يحتم علينا الالتزام بالاشتراطات التي تعلنها السلطات الصحية من وقت لآخر لتفادي أي تطورات أخرى محليا. وأشار الى ان جائحة «كورونا» قد غيرت الكثير من العادات التي قد كنا ننتقد وجودها ولكن لا نستطيع تغييرها مثل واجبات الفرح والعزاء والتي نتمنى أن يعاد النظر فيها، فواجب العزاء يكفي أن يكون بالمقبرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وواجب الفرح يكفي أن يقتصر على المقربين فقط، داعين المولى -عز وجل- أن يحفظ وطننا الكويت من كل الشرور والفتن، وأن يجمعنا على ما فيه خير الكويت ورفعة شأنها، ويديم علينا نعمة الأمن والامان. أوئدوا.. «التَّنمُّر» بنايات منطقة الفنطاس هربا من السخرية التي تتعرض لها يومياً من قبل زميلاتها في المدرسة بدعوى أن أمها آسيوية، وبالتالي فانها ليست (قد المقام) ولا تستحق التقدير والتوقير والاحترام. الفتاة الكويتية التي اكتسبت بالقانون جنسية أبيها المواطن ظلت تعاني وتعاني حتى ضاقت بها السبل فلم تجد سوى الانتحار مفراً ومهرباً من جحيم «التنمر» و«نار» السخرية والازدراء. ان الشر قد استفحل، والخطر بدت نواجذه، و«التنمر» أبرز أنيابه، ما يستدعي تدخل كل الجهات لوقفه والقضاء عليه، قبل أن يكون الكل حطباً لناره ووقوداً لحرائقه. ولنا أن نتساءل: أين الرعاية الأسرية للأبناء؟ أين التوجيهات والارشادات والحث على مكارم الأخلاق؟ وأين وزارة التربية بجيشها الهائل من المعلمين والمربين في مختلف المراحل؟ وأين الشؤون؟ وأين الداخلية؟ وأين الإعلام؟ وأين النواب؟ وأين الوكلاء والوزراء والمدراء والمسؤولون؟ القضية تحتاج إلى وقفة سريعة مع النفس تصلح المعوّج وتعيد السلامة إلى مرضى القلوب الذين يتعالوَن على خلق الله.ظاهرة «التنمُّر» دخيلة على الكويت وعلى أهل الكويت الذين يرفض أكثرهم التكبر والتفرقة والعنصرية، ويعتبرون كل تلك السلوكيات سوءات يجب محوها، ورذائل، من المفروض ان يعمل الجميع على وأدها حتى لا يستفحل خطرها، ويشتد أذاها، ويكثر ضحاياها. تخصيص «جنوب القيروان» قسائم منطقة جليب الشويخ قطعة 4 المطلة على الدائري السادس مقابل ستاد جابر إلى استثماري اسوة بالقسائم المطلة على السادس شرق المنطقة نفسها.