«زين» شاركت خبراتها في الابتكار مع موظّفي «كيبك»

مال وأعمال

استضافت «زين» عدداً من موظّفي الشركة الكويتية للصناعات البترولية المُتكاملة (كيبك) إحدى الشركات التابعة لمُؤسسة البترول الكويتية، وذلك في مركز زين للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيس في الشويخ، خلال جلسة حوارية شاركت فيها الشركة خبراتها في مجال الابتكار والإبداع وريادة الأعمال.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن استضافتها موظّفي (كيبك) في مقرّها الرئيس بالشويخ أتت في اطار استراتيجيتها للاستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول تنمية وتطوير قطاع التعليم والابتكار وبالأخص فيما يتعلق بتنمية مجالات ريادة الأعمال، لتعكس بذلك دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم ومُساندة مؤسسات القطاع النفطي وتعزيز إسهاماتها في خطط التنمية المُستدامة.

وبيّنت زين أنها قامت بعمل جلسة حوارية على هامش الزيارة استعرضت فيها الشركة تجربتها الحالية وتوجهاتها المستقبلية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والتي تتماشى مع خطط الدولة ورؤية «كويت جديدة»، حيث ركزت الجلسة النقاشية حول كيفية إنشاء مركز خاص يجمع أنشطة روّاد الأعمال وأفكارهم الإبداعية، وضرورة إشراك التكنولوجيا والتعاون والتعليم وغير ذلك من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية التي تُسهم في نشر ثقافة الابتكار في بيئة الأعمال.

وتُعتبر الشركة من المؤسسات البارزة التي احتضنت بالفعل رواد الأعمال من الشباب، إذ تؤمن بقدرات وامكانات الشباب، وبما يقدمونه من أفكار وابتكارات، ولأنها تعتمد في استراتيجيتها على مُقاربة فعّالة لقضايا الشباب بالاستثمار في أجيال المستقبل، قامت الشركة بإطلاق مركز زين للإبداع (ZINC)، وهو إحدى الحاضنات الرائدة لمبادرات رواد الأعمال في الكويت، ويهدف إلى دعم وتمكين قدرات الشباب، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة.

ويُمثّل مركز زين للإبداع (ZINC) منصة حاضنة لابتكارات وإبداعات الشباب، فهو يقوم حالياً بتشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية، ويُقدّم بيئة عمل تتسم بالابتكار والحداثة، ويُهيّئ مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار، ويطوّر الأفكار إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق، إذ يُمثّل مركز (ZINC) الوجه البارز لهذه المرحلة، فدائماً ما تتأثر الأفكار بالرعاية التي تتلقاها، فإذا كانت الأسواق العالمية تبحث عن الأفكار الذكية، فإن مؤسسات القطاع الخاص في الكويت تتجه بإصرار إلى هذه المجالات هي أيضاً، لذلك تؤمن زين بأن إطلاق مراكز حاضنة للأعمال سيساعد في الكشف عن أفكار وصعود ابتكارات جديدة.

