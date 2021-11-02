«وربة»: 10 فائزين في سحب «السنبلة» الأسبوعي الـ 38

مال وأعمال

أعلن بنك وربة الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثامن والثلاثين، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: مها دخيل الله فالح العدواني، وموضي بداح فريج المطيري، واياد محسن الصويص، وصالح ناصر صالح المجروب، ومحمد هرماس خضير العازمي، وفيصل عبيد سلوم الشمري، وطلال سلطان دخيل العجمي، واحمد فالح دريميح العازمي، واحمد خالد صالح الغنيم، وعبد الناصر حمزة علي الزيد.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب الآن 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

