«برايتس» استحوذت على حقوق إدارة «مدرسة أثينا»

مال وأعمال

اعلنت شركة برايتس عن استحواذها على حقوق الإدارة والعمليات بمدرسة أثينا للتعليم الخاص والتي تم تغيير اسمها إلى مدرسة برايتس العالمية للتعليم الخاص («المدرسة»). هذا ويأتي تغيير الاسم الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم متماشياً مع جهود برايتس الرامية إلى تعزيز شبكتها من المدارس عبر دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا.

وتقوم برايتس فعلياً بامتلاك وإدارة 7مدارس عالمية في المنطقة تحت الاسم التجاري الخاص بها، وتضم مدارس في المملكة العربية السعودية في أربعة مواقع هي: العليا والمربع والروضة والفيحاء، ومدرسة برايتس العالمية- البحرين (مدرسة AMA العالمية سابقاً) ومدرسة شيفيلد الخاصة في دبي والمدرسة البريطانية الدولية في تونس كجزء من منصة برايتس التعليمية. وأصبح الآن بإمكان طلبة مدرسة برايتس العالمية للتعليم الخاص الذين يحرزون تقدماً في المستوى التعليمي والإدراكي أن يلتحقوا بإحدى مدارس برايتس للتعليم الأساسي.

كما صرحت الرئيسة التنفيذية بالوكالة لبرايتس التعليمية فاطمة كمال، «تسعدنا إضافة مدرسة رائدة للتعليم الخاص إلى المحفظة المدارة من قبلنا، وذلك لتلبية حاجة ملحة في مجتمعنا المحلي والإقليمي. سوف نعمل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير مستوياتهم بهدف دمجهم في نظام التعليم الأساسي. هذا ويتماشى تغيير اسم المدرسة مع استراتيجية برايتس والتي تركز على بناء شبكة قوية في مجال صناعة وهيكلة التعليم على المستويين المحلي والإقليمي. نحن فخورون بالدور الذي تقوم به المدرسة في خدمة فئة كبيرة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في مملكة البحرين والمنطقة، وسنواصل الاستثمار في زيادة تعزيز الناحية الأكاديمية للمدرسة وتطويع أفضل الأساليب البحثية والتكنولوجية في إعادة التأهيل لتمكننا من خدمة ودعم طلابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم بشكل فعال».

وتمتلك برايتس التعليمية وتدير محفظة من الأصول تضم مدارس التعليم الخاص والتي تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث ترتكز استراتيجية برايتس على إدارة مدارس ذات تصنيف أكاديمي متقدم، والذي يمكن تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، مع وجود قاعدة طلابية قوية وطاقة استيعابية قابلة للنمو، والتركيز على توفير الرسوم الدراسية التي تكون في متناول يد الشريحة المتوسطة المتنامية.

