«المركزي» وافق على إصدار «الأهلي» سندات بـ 750 مليون دولار

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن موافقة بنك الكويت المركزي، من حيث المبدأ، على إصدار «الأهلي» سندات مقومة بالدولار. وقال «الأهلي» في بيان للبورصة ان موافقة المركزي جاءت بموجب كتابه المؤرخ في 31 أكتوبر 2020 على إصدار «الأهلي» الشريحة الثانية من السندات غير المضمونة تحت مظلة برنامج سندات اليورو المتوسطة الأجل بقيمة 750 مليون دولار أو ما يُعادلها بالعملات الأخرى. وأوضح «الأهلي» ان إصدار السندات من شأنه تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك عملاً بالأطر الصادرة عن (بازل 3). وأعلن البنك في 11 أكتوبر الماضي عن نجاح عملية إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار تستحق بعد 11 عاماً وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات. وأعلن البنك في 23 سبتمبر الماضي عن موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار البنك لسندات بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار. 1.6 مليون دينار أرباح «بوبيان للبتروكيماويات» أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات عن تحقيق أرباح بقيمة 1.594 مليون دينار تقريباً مقابل تسوية ديون وسندات. وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها حصلت على سندات بقيمة 890 ألف دينار مقابل تسوية نهائية لأحد الاستثمارات الخارجية والتي كانت مشطوبة في السنوات السابقة. وأوضحت أنها حصلت أيضاً على مبلغ 703.77 آلاف دينار من ذمم مدينة مشطوبة كان قد تم أخذ مخصصات كاملة لها في السنوات السابقة. وبينت «بوبيان» أن الربح المُحقق من التسويات السابقة سوف يتم تضمينه في البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 31 أكتوبر 2021.