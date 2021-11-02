استئناف إصدار سمات الدخول وأذونات العمل لا «فيزا» لغير المطعَّمين

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? كتب عبد الرسول راضي

أعلنت هيئة القوى العاملة، معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح وإذونات العمل وفقًا للإجراءات والتدابير المعتادة.

وأشارت إلى أنه سيتم معاودة إصدار سمات الدخول وتصاريح العمل عبر بوابات الخدمات الإلكترونية وعن طريق خدمة «أسهل» موضحة أنه يشترط لإصدار سمات الدخول وتصاريح وإذونات العمل استيفاء العامل المستقدم من الخارج التحصينات المعتمدة لدى الكويت،مع ضرورة الالتزام باشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.

من جانب آخر عممت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، على مديري الإدارات التابعة لها في المحافظات الست، الشروط الجديدة لإصدار سمات دخول الوافدين بسمة التحاق بعائل وزيارات سياحية وتجارية وحكومية لرعايا 53 دولة.

ونص القرار الخاص بـ«الالتحاق بعائل» السماح بإصدار هذه السمة وفقاً للإجراءات والشروط المعمول بها والتي من أهمها توافر شرط الراتب وهو 500 دينار في إذن العمل.

واشترط القرار ألا تصدر سمات الدخول لمن هم فوق لـ12 عاماً إلا للأشخاص المحصنين من متلقي أحد اللقاحات المعتمدة لدى البلاد. وطالب القرار بضرورة تقديم شهادة تثبت تلقي اللقاحات المعتمدة وأن تحتوي الشهادة على «QR-Cle»، حيث يتم قراءة هذا الكود من قبل موظف الاستقبال في الإدارات المختلفة قبل إصدار سمة الدخول.

