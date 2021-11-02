«السيادي الكويتي» الأول عربياً والثالث عالمياً

الأولى

أظهرت بيانات مؤسسة صندوق الثروة السيادية (SWF Institute) ، أن الصندوق السيادي الكويتي (الهيئة العامة للاستثمار)، جاء في المرتبة الأولى عربيا، والثالثة عالميا، محافظا على مكانته في الترتيب السابق. وارتفعت أصوله بـ 159.25 مليار دولار، إلى 692.9 مليار دولار. (طالع ص 06)

وعالميا، مازال صندوق الثروة السيادي النرويجي (صندوق التقاعد الحكومي العالمي) يحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا. وزادت أصوله بـ 49.82 مليار دولار لتصل إلى 1.339 تريليون دولار، تلاه صندوق الثروة السيادي الصيني (شركة الصين للاستثمار) مع ارتفاع أصوله بـ 176.59 مليار دولار، إلى 1.222 تريليون دولار.

