تخصيص «جنوب القيروان» لـ«الرعاية السكنية»

الأولى

? كتب فايز الزعل

وافقت لجنة الجهراء في المجلس البلدي على مقترح تخصيص أرض في جنوب القيروان بمساحة 3،169 كيلو مترات مربعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية نظرا لوقوع الموقع في وسط النطاق العمراني.

واكد رئيس اللجنة حمود عقله انها اقرت مقترح التخصيص شريطة الالتزام بأخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة ومراعاة الاشتراطات البيئية مع اجراء دراسة للمردود البيئي قبل التنفيذ، وإعادة توزيع الأشجار الموجودة في الموقع ونقل الفائض عن الحاجة إلى مواقع تحريج أخرى أو القيام بالتعويض البيئي المناسب.

من جانب آخر، أحالت لجنة الفروانية في المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي الكتاب الذي قدمه عدد من المواطنين بشأن تحويل

