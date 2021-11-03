وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة امس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بدار يمامة سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه بدار يمامة نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بدار يمامة امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر المحمد. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف.

من ناحية أخرى بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وعلى صعيد آخر بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد سموه من انجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات وسائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة المسيرة التنموية في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة الإمارات العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى تشالز سافارين رئيس دومينيكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولدومينيكا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهنئة مماثلة.

