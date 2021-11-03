وطن النهار

أشاد المدير العام ل‍منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس بنجاح الكويت اللافت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحقيق أحد أعلى معدلات التطعيم والتحصين في العالم.

وقالت سفارة الكويت في إيطاليا في بيان لـ (كونا) إنه، خلال لقاء المدير العام مع السفير الشيخ عزام الصباح وسفراء دول مجلس التعاون في إيطاليا في ملتقى (مجلس الشركات الأوروبية في افريقيا والشرق الأوسط) على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين.

وذكر البيان أن المدير العام استعرض مع الشيخ عزام الصباح دور المنظمة في الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا، مشيدا بجهود الكويت الناجحة في مواجهة الطوارئ وسيطرتها على العدوى إلى مستويات متدنية بفضل توفير اللقاحات والاستمرار بتحقيق معدلات تطعيم مرتفعة.

وقال غيبريسوس ان الكويت كانت من أولى الدول التي استجابت لتوصيات المنظمة الصحة العالمية في مواجهة الجائحة، مشيرا إلى أن الكويت كانت عضوا مؤثرا واستراتيجيا وشريكا فعالا لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، كما ساهمت بفاعلية في الاستجابة العالمية والإقليمية لجائحة كوفيد-19.

من ناحيته، شدد السفير الشيخ عزام الصباح على الدور المحوري والرئيس لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود الدولية للتصدي للوباء ووضع الاستراتيجيات العلمية والصحية، معتبرا أن نجاح الكويت في السيطرة على الفيروس من ثمار التعاون الفعال مع المنظمة وتطبيق أفضل البروتوكولات الصحية والعلاجية.

