وطن النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة اليه في جميع قطاعات وزارة الداخلية.

ووجَّه العلي بحل كل شكاوى المواطنين بعد عرضها على الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص وفق الأطر القانونية والاجراءات المنصوص عليها.

كما استقبل وزير الداخلية ممثلين من لجنة أهالي مدينة المطلاع التطوعية: مشعل ساير البادي، ومحمد عبدالله العجمي، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الأمور الأمنية الخاصة بمدينة المطلاع. واستقبل وزير الداخلية د. عايد الجريد الذي اهداه نسخة من كتاب «الكويت ومقاطعة الكيان الصهيوني».

