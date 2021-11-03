وطن النهار

بمناسبة الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت، تمت إضاءة أبراج الكويت بصور العلمين الوطنيين للبلدين.

وسلط سفير الهند لدى الكويت سيبي جورج الضوء على العلاقات الممتازة بين البلدين خلال العقود الـ 6 الماضية.

وأعرب عن التزامه مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الثقة والتفاهم والتعاون على جميع المستويات.

كما أشار السفير إلى أن عرض الألوان الثلاثة الوطنية على أبراج الكويت الأيقونية هو أيضا في يوم خاص جدا، حيث تحتفل الهند بيوم الوحدة الوطنية.

وقدم السفير الشكر والامتنان للكويت الصديقة قيادة وشعبا على دعمهم القيم ومساهماتهم في التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات.

