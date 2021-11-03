وطن النهار

قام رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بجولة تفقدية امس الثلاثاء شملت سلاح الاشارة ومركز عمليات القوة البرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان وزير الدفاع استهل جولته بزيارة سلاح الاشارة وكان في استقباله لدى وصوله آمر السلاح اللواء الركن مهندس محمد العنزي وعدد من قيادات السلاح.

واستمع الشيخ حمد الجابر خلال الزيارة الى شرح مفصل عن طبيعة الأدوار والمهام المناطة بسلاح الاشارة والواجبات التي يقوم بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الجيش بعد ذلك قام وزير الدفاع بجولة شملت عددا من الوحدات والأقسام والورش الفنية التابعة لسلاح الاشارة اطلع من خلالها على آلية سير العمل والاجراءات المتبعة فيها.

وانتقل بعدها وزير الدفاع لزيارة مركز عمليات القوة البرية حيث كان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من قيادات القوة البرية حيث قدم له ايجازا عن طبيعة المهام والواجبات المناطة بالمركز والتنسيق الدائم والمتواصل مع قطاعات القوة البرية ومراكز عمليات القطاعات العسكرية الأخرى استعدادا منها لتنفيذ المهام والواجبات التي تتطلبها الظروف والأحداث الطارئة ولضبط اجراءات القيادة والسيطرة في مواجهة مختلف الأزمات.

وعبر رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع في ختام جولته عن تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منتسبو الجيش الكويتي وسعيهم الدائم للمحافظة على جاهزيتهم واستعدادهم وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع للعمل لما فيه خير ورفعة وازدهار ونهضة الوطن الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

