وطن النهار

اقيمت امس انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جامعة الكويت بتطبيق الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا وذلك بعد نحو عام ونصف العام من وقف اقامتها بسبب الاجراءات الاحترازية وتحول الدراسة الى اونلاين

وكعادة انتخابات الاتحاد كان الاقبال ضعيفا على صناديق الاقتراع بحكم نتائجها لعشرات السنين محسومة بتحالف القائمة الائتلافية والاتحاد الاسلامي والتي نافستها كل من القائمة المستقلة والقائمة الاسلامية، كما اسهم وجود كليات تعتمد على التعليم عن بعد بضعف اعداد الطلبة المتواجدين بالكليات.

وغابت عن الانتخابات اجواءها السابقة باطلاق الاهازيج ورفع اللافتات الانتخابية حيث فرضت الادارة الجامعية طوقا وقائيا على اقامتها منعا لانتشار عدوى كورونا.

