وطن النهار

دشن وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، قاعة طلال خليفة الجري للمناسبات بمنطقة المنقف، معلنا جاهزية نظام حجز صالات الافراح والمناسبات الالكتروني خلال اليومين المقبلين. وقال في تصريح صحافي على هامش حفل الافتتاح الذي اقيم تحت رعاية وزير الشؤون د. مشعان العتيبي «ان هذه الصالة تعتبر الأولى في منطقة المنقف وتساهم في خدمه الاهالي»، لافتا الى انه مع عودة الحياة فان وزارة الشؤون تعمل على اطلاق الصالات الجاهزة والمتاحة خلال يومين عبر النظام الالي، بعد الانتهاء من اجراء اعمال الصيانه المطلوبة. واكد ان كل الصالات الجاهزة الصالحة للاستخدام ستدخل في تطبيق الحجز الالكتروني لوزارة الشؤون، مبينا ان هناك 6 صالات سيتم تخصيصها لوزارة التجارة بناء على طلبها لتوزيع المواد التموينية على الصفوف الأمامية وبعد الانتهاء منها سيعاود ادراجها على منصة وزارة الشؤون. واوضح ان الوزارة تنتظر كذلك اشتراطات وزارة الصحة بشأن عودة عمل الصالات، مؤكدا الحرص على عدم فتح اي صالة واضافتها في النظام دون التأكد من وضع الصيانه فيها. الجرعة التنشيطية الثالثة بلا مواعيد مسبقة اعلنت وزارة الصحة فتح باب تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية ضد مرض «كوفيد-19» من دون مواعيد مسبقة شريطة مرور ستة اشهر على تلقي الجرعة الثانية؛ وذلك في اطار جهود الحملة الوطنية للتطعيم ضد المرض والحد من انتشار الجائحة وتوفير افضل سبل الوقاية. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان على الراغبين في تلقي هذه الجرعة التوجه مباشرة الى مركز الكويت للتطعيم ضد «كوفيد-19» في ارض المعارض بمنطقة مشرف، مؤكدة اهمية المسارعة الى تلقي هذه الجرعة لتنشيط المناعة وتوفير حماية افضل من خطر الاصابة بالعدوى.