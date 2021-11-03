وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار عن مشاريع مشتركة مع الملحقية الثقافية لدى السفارة الأميركية في الكويت مستقبلاً.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الجمعية د. فاطمة الثلاب وعضويتي مجلس الادارة للملحقة الثقافية الأميركية كاثرين غاري وشيماء ابراهيم، حيث اطلعت الملحقية على ماتقدمه الجمعية للمخترعين.

كما اطلعت الملحقة الثقافية على عدد من الاختراعات الكويتية الحاصلة على براءات اختراع من مكتب البراءات الأميركي، منها اختراع عبير النعيمي واختراع نظام الري للمخترع عبدالرضا الصفار، وكذلك اختراع لأحد شباب الكويت المخترع احمد المتروك.

واعربت الملحقة الثقافية الأميركية عن اعجابها بنوعية الاختراعات وفائدتها للمجتمع، والحرص على التعاون مع الجمعية وزيادة التعاون العلمي والبحثي.

من جهتها، اكدت الثلاب حرص الجمعية على التواصل مع جميع المؤسسات والجهات التي تعنى بالبحث العلمي والثقافي، مشددة على ان مثل هذه اللقاءات تصب في مصلحة المخترعين وفتح آفاق جديدة لهم.

وحضر اللقاء نائبة رئيس الجمعية غدير العبدلي وعضو مجلس الادارة سليمان الخطاف والمدير الفني للجمعية احمد مظفر.

