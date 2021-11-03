وطن النهار

طبقت الهيئة العامة للبيئة امس نتائج تجربة استخدام منتج صديق للبيئة عازل للحرارة في ممشى مشرف بالتعاون مع سفارة اليابان ويتمثل في طلاء يوضع على الطرق من شأنه المساهمة بخفض درجة حرارة الأرض بمعدل 10 درجات مئوية والحد من تطاير الحصى.

وقال السفير الياباني لدى الكويت ماساتو تاكو في تصريح صحافي على هامش الفعالية إن هذا المشروع التجريبي يسهم في تعميق التعاون بين البلدين بالمجال البيئي منوها بعمق ومتانة العلاقات الكويتية- اليابانية على مدار 60 عاما في مختلف المجالات.

وأعرب السفير تاكو عن الشكر لهيئة البيئة على سعيها وعملها لإنجاز هذا المشروع التجريبي واختيار التكنولوجيا اليابانية لتقليل درجة حرارة الأرض من 7 إلى 10 درجات خصوصا أن هذه التقنية مستخدمة في اليابان في مختلف المواقع كالحدائق والأرصفة وأماكن ممارسة الرياضة.

وعبر عن الأمل بأن تسمح هذه التقنية بتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين مرتادي تلك المواقع مؤكدا أن هذه التجربة أثبتت انخفاض درجات الحرارة في ممشى مشرف بالأماكن المطلية بالمنتج مقارنة بالأسفلت التقليدي.

وأوضح أن هذا المنتج يحافظ على الصحة العامة ولمستخدمي في هذه المواقع آملا تعميم هذه التجربة على جميع الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة ومداخل المدارس وغيرها مما يساهم في رفع وتطور الخدمات البيئية والصحية في الكويت إلى المستويات العالمية.

وذكر أن درجة الحرارة اليوم على الأرض المطلية بالمنتج بلغت 38 درجة مئوية فيما بلغت على الأسفلت التقليدي 45 درجة مئوية مما يعكس فعالية المنتج التي ستتضح أكثر خلال موسم الصيف مع تسجيل درجات حرارة عالية تقارب الـ50 درجة في الكويت.

وأفاد السفير تاكو بأن هذا التعاون ليس الأول من نوعه إذ تقوم الجمعية الكويتية - اليابانية بحملات لتنظيف شواطئ الكويت دوريا برعاية السفارة اليابانية وستنطلق أولى هذه الحملات في 27 نوفمبر الحالي بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في هيئة البيئة الدكتور عبدالله الزيدان في تصريح مماثل إننا نسعى للتعرف على التكنولوجيا البيئية عالميا وتطبيقها في البلاد لذلك تم التعامل مع اليابان لاستحضار مادة قادرة على تخفيض درجة حرارة الأرض بمقدار 7 إلى 10 درجات.

وأضاف الزيدان أن من مميزات هذا المنتج حجب درجات الحرارة ومنع تخزينها ومنع تطاير الحصى وتحسين الأوضاع البيئية في المناطق الحضرية عموما لافتا إلى إمكانية استخدام هذه التقنية في المناطق حيث المرافق التربوية والصحية والخدمية والحدائق العامة.

