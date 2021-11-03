وطن النهار



اعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، عن تنظيم حلقة نقاشية بعنوان المرونة الحضرية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والبنك الدولي.

واوضح ان الحلقة ناقشت التحديات أمام المرونة الحضرية وسبل حلها، وذلك دعما لمتخذي القرار والتخفيف من شدة المخاطر، وركزت على التعرف على التحديات وبناء القدرة للتصدي لتغير المناخ والأوبئة العالمية.

وتناولت الحلول التي تمكن الجهات المعنية وذوي الاختصاص، من الحد من التحديات والمخاطر وبناء مدن وبنية تحتية مرنة، حيث يقع على عاتق الجهات المعنية ذات الصلة تحديد التحديات والمخاطر والاستجابة الأولية لها، الا أنه يمكن للعديد من أصحاب المصلحة التأثير في وضع سياسات عامة سليمة لبناء مدن وبنية تحتية مرنة.

شراكة إستراتيجية

من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي: إنه في ضوء تنفيذ مبادرات برنامج عمل الحكومة وسياسات الخطة الإنمائية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، تقام هذه الورشة لمناقشة المفاهيم الأساسية في تطوير البنية التحتية، وفقا للمحور الرابع من برنامج عمل الحكومة، الذي يركز على مبادئ الاستدامة والاندماج والمرونة الحضرية، ما يتطلب بناء خارطة طريق تنفيذية لتطوير وإدارة البنية التحتية.

واشار الى ان مركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية قام بدعم ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، من جهود في إعداد مسودة برنامج عمل الحكومة، وإصدار سياسات عامة مبنية على الأدلة والقرائن، فقد عرض المعهد الإطار العام لتطوير البنية التحتية في الكويت، والتحول إلى بنية تحتية مرنة وصامدة وذكية تمكن الوصول إلى رؤية الكويت 2030، وتشتمل الورقة على الأبعاد الأساسية والتنمية الحضرية فيما يخص البنية التحتية، مشيدا بدور البنك الدولي في عرض التجارب الدولية فيما يختص بحركة وإدارة المدن والمجتمعات والتجمعات السكنية والمناطق، ودعم الجهود في تطوير وتنظيم وتنمية المناطق الحضرية في الكويت.

مشاريع رائدة

من ناحيته، أشاد القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. مانع السديراوي بالعلاقات القائمة بين الجانبين، والتي كان من صورها العمل في العديد من المبادرات التنموية التي قدمها المعهد وتم اعتمادها من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن ثم قطع المعهد شوطاً كبيراً في تنفيذ تلك المبادرات التي تضم مشاريع تنموية رائدة تساهم في تعزيز إسهامات البحث العلمي في أوجه التنمية وترتبط ارتباطا وثيقاً بعدد من ركائز خطة التنمية للدولة (2035)، وأثنى على جهود المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأمانته العامة في إدارة الخطة وتحقيق أهداف ركائزها السبعة.

خطة طموحة

بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال، أن المرونة الحضرية تتمثل في قدرة أنظمة المدن على البقاء والتكيف والنمو عند تعرضها للمخاطر والضغوط بأنواعها المختلفة، بهدف تقليل الآثار على السكان والبيئة والاقتصاد والاستثمار وتحسين جودة الحياة، مؤكدا أن الدولة لديها خطة تنموية طموحة تشمل مشاريع مستقبلية، يجب أن تكون مرنة حضريا وقادرة على الصمود في الاستجابة للمخاطر المتعددة.

وقال كمال إننا في الكويت نمر بمرحلة تطوير للمدن القائمة وإنشاء لمدن إسكانية واقتصادية وصناعية متكاملة جديدة في شمال الكويت وجنوبها وغربها ومشاريع تطوير المنطقة الشمالية والجزر، مشيرا إلى أن بلدية الكويت في طور الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة وعرضه على المجلس البلدي والذي يعتبر الدستور العمراني للدولة إلى عام 2040، آخذة بالاعتبار النمو السكاني المتوقع، مشددا على أهمية التقييم والتخطيط لمستقبل حضري مرن لمدننا القائمة والمستقبلية عن طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول شاملة تأخذ بالاعتبار المخاطر بأنواعها المختلفة.

