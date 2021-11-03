وطن النهار

تحت رعاية الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط و التنمية بالكويت الدكتور خالد المهدي استضافت الكويت أمس واليوم المؤتمر الافتراضي الدولي الثالث عشر للدول المانحة والمنظمات الاممية لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين بمشاركه 18 دولة مانحة و33 منظمة دولية.

‎والجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تشرف على تنفيذ برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين الكويتيين بالتعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة في الكويت بالشراكة مع مراكز خدمات الموظفين الفنيين المبتدئين ومع عدد من منظمات الامم المتحدة المتخصصة ويهدف هذا البرنامج الى اتاحة الفرصة للكوادر الوطنية حديثي التخرج لاكتساب خبرة عملية في مجال التعاون الدولي من خلال تجربة تعليمية تحت إشراف المختصين، بمنظمات الأمم المتحدة وذلك من خلال ايفادهم لهذه المنظمات.

‎وقد أوفدت الكويت حتى الآن أربعة أفواج، قوام كل من الاول والثاني 10 موظفين فنيين مبتدئين والثالث 6 موظفين فنيين مبتدئين والرابع 9 موظفين فنيين مبتدئين، أي ما مجموعة 35 موظفا فنيا من الشباب الكويتي يعملون في شتى كيانات الأمم المتحدة بعواصم دول مختلفة وذلك لتمكينهم من اكتساب التجربة في السياسات الإستراتيجية الإنمائية الدولية وتنفيذها.

