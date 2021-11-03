مال وأعمال

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قدرت مصادر نفطية رفيعة المستوي لـ «النهار» أن الفائض المقدر في ميزانية الدولة للعام المالي الحالي 2021-2022 سيتجاوز حاجز مليار دينار للمرة الأولى بعد 7 سنوات امتدت من 2014/2015 إلى 2020/2021، تكبدت فيها الميزانية عجزاً فعلياً قدره 35.3 مليار دينار، ومع خفض النفقات بواقع 1.5 مليار دينار يرتفع الفائض المتوقع لـ2.5 مليار.

وبينت المصادر أن تقديراتها مبنية على أساس متوسط سعر 83 دولاراً لبرميل النفط، لتسجل الميزانية 22.2 مليار دينار ايرادات نفطية، بالإضافة إلى إيرادات غير نفطية قدرها 1.8 مليار دينار ليصبح إجمالي الإيرادات 24 ملياراً مقابل 21.5 ملياراً لمصروفات الحكومة.

وأشارت إلى أن ارتفاعات النفط الى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2018 تعزز عودة الميزانية لزمن الفوائض مرة أخرى بعد عام ونصف العام من الجائحة، الأمر الذي يمكِّن الميزانية من تسجيل مستويات سعرية تفوق حاجز 90 دولاراً للبرميل.

وفي إطار ذي صلة، قالت مصادر لـ «النهار»، إن ترتيبات خاصة تتم حالياً لمواصلة الاصلاحات الهيكلية من دون الالتفات الى مستوى سعر النفط، حيث وجهت تقارير اقتصادية عدة الى ضرورة اكمال مسيرة الإصلاح المالي للوصول الى الاستدامة المنشودة.

وجدير بالذكر أن أسعار النفط حققت منذ بداية العام الحالي مكاسب تقارب 35% منذ بداية السنة المالية في الأول من أبريل 2021.

