مال وأعمال

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كشفت وزارة المالية عن أن إجمالي الأموال المحصلة من زكاة الشركات المساهمة والمقفلة بلغ 98.7 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المنتهية في الفترة من 2018/2019 إلى 2020/2021 وأن ما جرى صرفه على أموال الزكاة بلغ 28.1 مليون دينار تمثل 28.5 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ الإنفاق على الخدمات 70.6 مليون دينار وبنسبة 71.5 في المئة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإنفاق على الخدمات العامة يوجه لحوالي 11 جهة تتضمن: الأمن والعدالة والدفاع والخدمات التعليمية والتكافل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية والخدمات الإعلامية والخدمات الصحية والخدمات الدينية والإسكان والمرافق والكهرباء والماء والزراعة والثروة السمكية.

وأشارت الوزارة الى أن ضريبة الزكاة تحتسب بواقع 1% من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة والمقفلة طبقاً للمادة 1 من القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة.

