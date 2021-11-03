مال وأعمال

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واصلت البورصة ارتفاعها لتكسر حاجز 42 مليار دينار للقيمة السوقية بعدما ارتفعت بقيمة 235 مليون دينار في جلسة ايجابية شهدت مستويات تاريخية جديدة.

وقال محللون إن الأداء الإيجابي لا يزال مستمراً مع تسجيل المؤشرات لتحتل المركز الاول خليجياً في أكتوبر الماضي حيث ارتفعت جميع مؤشراتها تزامناً مع صعود الأسواق الخليجية الأخرى، الأمر الذي أدى الى احتفاظ الكويت بالمرتبة الثالثة خليجياً من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر بصعود المؤشر العام بنسبة 28.2%.

وزادوا أن مكاسب البورصة تركزت بشكل رئيسي على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين ساهمت زيادة أرباح الربع الثالث من العام الحالي وخاصة التي أعلنت عنها البنوك في تعزيز التفاؤل لدى المستثمرين.، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة الأخيرة في تعزيز التفاؤل في السوق وذلك لما له من أهمية كبيرة على ميزانية الدولة وتخفيف العجز الذي شهدناها في العام الماضي وذلك مع تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد شهدت البورصة الكويت صعود مؤشرها العام 0.56%، وارتفع السوق الأول 0.32%، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنفس النسبة البالغة 1.27%. وبلغت أحجام التداول الكلية في بورصة 752.03 مليون سهم تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ 23970 صفقة، حققت سيولة بنحو 102.22 مليون دينار. وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً بصدارة الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 8.13%، فيما تراجع قطاعا السلع الاستهلاكية والطاقة بواقع 0.44% و0.49% على التوالي، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية. وجاء سهم «وثاق» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو قياسي نسبته 141.87% بإقفاله عند سعر 98.2 فلساً رابحاً 57.6 فلساً، بينما تصدر سهم «كميفك» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 7.25%. وتصدر سهم «جي إف إتش» نشاط التداول بالبورصة على كافة المستويات بأحجام بلغت 123.52 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2049 صفقة حققت سيولة بقيمة 10.32 ملايين دينار، ليرتفع السهم عند الإقفال بنسبة 5.59%.

