مال وأعمال

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 3.35 ملايين دينار (11.09 مليون دولار) خلال النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2021 من السنة المالية 2021/2022 مقابل 6.58 ملايين دينار (21.79 مليون دولار) خلال ذات الفترة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الفترة المعلنة مبلغ 3.27 فلوس (10.83 سنتات) بالمقارنة مع 6.44 فلوس (21.32 سنتاً خلال ذات الفترة من العام الماضي. وقال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح «على الرغم من تباين نتائج مجموعة شركات القرين خلال الفترة المعلنة بالمقارنة مع العام الماضي، والذي جاء بشكل أساسي نتيجة لضغوطات الازمة الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم، الا ان بوادر التحسن التدريجي في بيئة اعمال جميع استثماراتنا بالمجمل قد بدأت بالظهور. ونحن على ثقة بأن تنوع هيكل استثماراتنا سيقلل من تأثير هذه الازمة على نتائجنا المستقبلية بشكل يساعد الشركة على التصدي لمختلف اضطرابات وازمات الأسواق العالمية المشهودة». ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة سعدون علي: «تؤكد النتائج المحققة على قدرة ومتانة هيكل استثمارات شركة القرين المتنوع في مواجهة عوامل وضغوطات تباطؤ وضعف اداء بيئة الاعمال المحلية والعالمية، والتي اثرت سلباً على معظم قطاعات مجموعة شركاتنا».

