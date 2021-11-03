مال وأعمال

أعلنت الشركة العربية العقارية، أنها اتفقت على بيع أسهمها في شركة «شارم دريمز للتنمية العقارية» في مصر، بما يمثل 5.47 ملايين سهم بقيمة 2.1 مليون دينار بما يُعادل 110 ملايين جنيه مصري (7 ملايين دولار).

وقالت «العربية» في بيان للبورصة، إن التخارج قد تم من جزء من تلك الكمية والمتمثلة في 994.53 ألف سهم وبقيمة 400 ألف دينار بما يُعادل 20 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أنه سيتم استكمال عملية التخارج وفق إجراءات نقل الملكية للأسهم، وسيتم الإفصاح لاحقاً عند استكمال عملية البيع، موضحة بأن تحديد الأثر المالي للصفقة سيتم في ضوء الالتزام بالاشتراطات التعاقدية.

