مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف في بيتك عبد الوهاب الرشود، إلى ان بيتك حقق 168.1 مليون دينار صافي ربح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 66.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الرشود خلال مؤتمر المحللين لنهاية الربع الثالث من عام 2021، ان ربحية السهم بلغت 20.08 فلسا، بزيادة قدرها 66.0% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت أرصدة مديني التمويل 11.3 مليار دينار بزيادة 5.6% مقارنة بنهاية عام 2020، كما بلغت حسابات المودعين 16.0 مليار دينار بزيادة 4.5% مقارنة بنهاية عام 2020، وبلغ إجمالي الأصول 21.97 مليار دينار، بزيادة قدرها 469 مليون دينار أو 2.2% مقارنة بنهاية عام 2020، وبلغت حقوق المساهمين 1.9 مليار دينار، محافظة على نفس المستوى في نهاية عام 2020.

وقال الرشود إن بيتك نجح في تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، رغم التحديات التي أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية محليا وعالميا.

وأوضح ان بيتك يتمتع بنسب سيولة عالية وقاعدة رأسمالية متينة تدعم نمو الأعمال والالتزام بالمتطلبات الرقابية، بالإضافة إلى مواصلة تحسين جودة الاصول وتطوير سياسات المنح الائتماني ونظم الحوكمة ضمن افضل الممارسات.

الصكوك الخضراء

ولفت إلى دور بيتك في الاستدامة عبر الصكوك الخضراء green Sukuk، حيث نجح بيتك في ترتيب عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح بيتك تركيا بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسه مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.

وفي سياق متصل، ذكر الرشود ان بيتك نجح في عملية اصدار صكوك مضاربة للشريحة الأولى من رأس المال لـبيتك بقيمة 750 مليون دولار، مبينا ان الاصدار تاريخي ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت، حيث بلغ حجم الطلبات على الاصدار نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف، متجاوزا ملياري دولار.

وأكد الرشود المضي قدما في الدور الوطني الرائد عبر دعم وتمويل المشاريع الحكومية التنموية، وتقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية للشركات والافراد وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن المحفظة التمويلية لـبيتك تتميز بتنوعها لتشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء والبنية التحتية والانشاءات.

انخفاض المخصصات

من جانبه، استعرض رئيس المالية للمجموعة- شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة بيتك قائلا ان صافي أرباح المجموعة للمساهمين (بعد الضريبة) للفترة المنتهية 30 سبتمبر 2021 بلغ 168.1 مليون دينار بزيادة وقدرها 66.9 مليون دينار أو 66.1% مقارنة بمبلغ 101.2 مليون دينار عن تسعة الأشهر الاولى من عام 2020. وأرجع زهران السبب في ارتفاع الأرباح إلى انخفاض المخصصات التي قابلها انخفاض في ايرادات الاستثمار وصافي ايرادات التمويل.

وأضاف ان صافي إيرادات التمويل شهد انخفاضا بمبلغ 7.5 ملايين دينار أو 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع كلفة التمويل.

وأوضح زهران ان السبب الرئيس في زيادة كلفة التمويل بمقدار (6.5) ملايين او 3% يعود إلى شركتنا التابعة في تركيا بيتك -تركيا نتيجة لاثار الزيادة في سعر الخصم من قبل البنك المركزي التركي. وقد بلغ سعر الخصم المعلن من البنك المركزي التركي كما في سبتمبر 2021 نسبة 18% مقارنة بنسبة 10.25% في سبتمبر 2020.

وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية إلى 364.3 مليون دينار أي بانخفاض وقدره 37.5 مليون دينار أو بنسبة 9.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما أن هذا الانخفاض ناتج بشكل رئيس من انخفاض إيرادات الاستثمار بمبلغ 34.2 مليون دينار.

وقد نتج الانخفاض في إيرادات الاستثمار بمبلغ 34.2 مليون دينار بشكل رئيس بسبب الخسائر المتكبدة بسبب معاملات المشتقات الإسلامية (وتشمل بشكل رئيس معاملات مبادلات العملات والسلع) التي تمت من قبل بيتك تركيا والتي قابلها جزئيا زيادة في ايرادات استثمار أخرى.

بالرغم من الانخفاض في صافي ايرادات التمويل إلا ان مساهمة صافي ايرادات التمويل إلى الايرادات التشغيلية قد زادت من 72% إلى 75% بسبب انخفاض ايرادات الاستثمار.

5.4%متوسط الأصول المدرة

اما في بيتك الكويت فأشار زهران إلى ان نسبة الكلفة/ الدخل البالغة 30.65% ما زالت اقل من كل من نسبة متوسط البنوك الاسلامية المحلية البالغة 43.2% ونسبة متوسط البنوك التقليدية المحلية البالغة 40.6% (التي تم احتسابها من البيانات المالية السنوية الصادرة للنصف الاول من عام 2021).

وزاد متوسط الأصول المدرة للربح بنسبة 5.4% مقارنة بالسنة المالية 2020 و6.1% لمدة 12 شهرا مقارنة بسبتمبر 2020 حيث نتج ذلك بشكل رئيس عن النمو في مديني التمويل. (ارتفع متوسط مديني التمويل بمقدار 0.6 مليار دينار مقارنة بعام 2020 وبمقدار 1 مليار دينار مقارنة بتسعة الأشهر الاولى من 2020)

وفيما يتعلق بالمخصصات وانخفاض القيمة أوضح زهران انه قد انخفض إجمالي انخفاض القيمة للمجموعة بمقدار 127.7 مليون دينار أو 52% لتصل إلى 118.2 مليون دينار للتسعة اشهر الاولى من 2021.

وقد استمرت المجموعة في اتباع الاسلوب الاحترازي بشأن المخصصات وسجلت مخصص احتياطي عام.

وبيّن زهران أن مستوى مخصصات الائتمان الحالي المسجل في دفاتر مجموعة بيتك كما في 30 سبتمبر 2021 يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية - 9 (طبقاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 314 مليون دينار.

22 مليار دينار إجمالي الأصول

وقال ان إجمالي الاصول البالغ 22 مليار دينار زاد بمبلغ 0.5 مليار دينار او 2.2% لتسعة الأشهر الاولى من عام 2021. وزاد مدينو التمويل إلى 11.3 مليار دينار اي بزيادة وقدرها 5.6%.

ونوّه إلى تحقيق نمو في مديني التمويل لكل من قطاع الشركات وقطاع الافراد في الكويت في حين أنه يوجد هناك تراجع بسيط في مديني التمويل في تركيا بسبب انخفاض سعر الليرة التركية. وبلغ النمو الكلي في مديني التمويل بعد استبعاد الاثار الناجمة عن انخفاض الليرة التركية حوالي 8.3%.

وحافظت الاستثمارات في الصكوك على نفس مستواها المسجل في 2020 وقد بلغت 2.7 مليار دينار.

وأضاف زهران: بلغت الودائع 16 مليار دينار في تسعة الأشهر الاولى من عام 2021 بزيادة تبلغ 0.7 مليار دينار او 4.5% مقارنة بمستواها في 2020. كما بلغ معدل النمو في الودائع بعد استبعاد اثار انخفاض الليرة التركية 5.9%.

تركيبة الودائع جيدة

وذكر ان المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى جيد من تركيبة الودائع حيث تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 53% من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية تسعة الأشهر الاولى من عام 2021 مقارنة بالزيادة بنسبة 52.4% كما في سبتمبر 2020.

وبلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي التمويل 84.9% ما يعكس جودة مكونات وقوة مستويات السيولة.

وبالنظر إلى مؤشرات الاداء للمجموعة، أشار زهران إلى انها تعكس التحسن في الربحية باستثناء نسبة الكلفة/ الدخل التي تراجعت كما تم توضيحه سابقا.

وقد زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من 6.94% إلى 11.82%، زاد العائد على متوسط الأصول من 0.87% إلى 1.31%، زادت ربحية السهم من 12.10 فلساً إلى 20.08 فلساً.

وتحسنت نسبة التمويلات غير المنتظمة لتصل إلى 1.88% (وفقاً لطرق احتساب بنك الكويت المركزي) لتسعة الأشهر الاولى من عام 2021 مقارنة بنسبة 2.20% كما في 2020.

وبلغت نسبة تغطية المخصصات للمجموعة 289% لتسعة الأشهر الاولى من عام 2021 مقارنة بنسبة 223% لعام 2020.

الفوائد الاقتصادية

وبدوره، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة- م. فهد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن بيتك واستراتيجيته.

وأضاف المخيزيم خلال مؤتمر المحللين، ان برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت بدأ في ديسمبر 2020، وفي أواخر سبتمبر تلقى أكثر من 60% من السكان الجرعة الأولى، وأصبح أكثر من 20% من السكان الآن محصنين بالكامل.

وأشار إلى انه من المرجح أن تظهر الفوائد الاقتصادية الرئيسة للتغطية العالية للقاحات في الربع الأخير من عام 2021. ووفقًا لآخر التوقعات لصندوق النقد الدولي، سيستمر الاقتصاد في التعافي بعد تفشي الوباء في عام 2022 بنمو نسبته 4.3%، مدعومًا بالظروف الاقتصادية الخارجية وارتفاع في أسعار النفط العالمية. بالنسبة لأسعار الفائدة، لفت المخيزيم إلى ان بنك الكويت المركزي أبقى سعر الفائدة عند 1.5% بعد التخفيض الأخير بمقدار 100 نقطة أساس في 16 مارس 2020.

وأضاف: علاوة على ذلك، يتمتع بيتك بجدارة ائتمانية عالية، فقد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بيت التمويل الكويتي للمُصدر طويل الأجل عند A + مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة مراجعة التوقعات على 11 بنكًا ا إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد إجراء مماثل بشأن التصنيف السيادي للكويت في فبراير 2021، ومنحت وكالة موديز تصنيف الودائع طويلة الأجل A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة بيتك مؤخرًا كأفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس العالمية، وأفضل بنك في الشرق الأوسط والكويت من قبل ذا بانكر، وأفضل بنك محلي في الكويت من قبل AsiaMoney.

دور الرائد

وأوضح ان بيتك يواصل دوره الرائد في مسؤوليته الاجتماعية حيث يركز على التعليم، والأنشطة الصحية والبيئية، والقوى العاملة، ودعم الشباب ورجال الأعمال، بالإضافة إلى التعامل مع المجتمع باعتباره حجر الزاوية في استراتيجية البنك. علاوة على ذلك، وفقًا لتصنيفات MSCI ESG، فإن بيت التمويل الكويتي هو الكيان الأعلى تصنيفًا في الكويت مقارنة بنظرائه.

وذكر المخيزيم ان بيتك يتبنى استراتيجية ابتكارية لحلوله المصرفية، حيث تجاوز عدد المعاملات المصرفية الإلكترونية التي نفذها عملاء بيتك عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، أكثر من 113 مليون معاملة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 26% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويؤكد الطلب المتزايد من العملاء على الخدمات الرقمية على أهمية توفير حلول متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء. وقال ان بيتك يواصل لعب دور محوري في الاقتصادات المحلية والإقليمية التي يعمل من خلالها.

