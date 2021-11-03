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أشار المركز المالي الكويتي المركز في تقريره الشهري لأداء الأسواق الخليجية لأكتوبر 2021 إلى أن أسواق الأسهم الكويتية قد سجلت مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بكل من ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الأرباح الإيجابية.

وكان مؤشر سوق الكويت العام أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع بنسبة 3.5%، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 28.2%. كما واصل خام برنت اتجاهه الصعودي خلال الشهر، بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب التحول إلى النفط على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداءً، حيث سجل ارتفاعاً نسبته 13.1%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.1%، بينما سجل مؤشر قطاع المرافق تراجع بنسبة 1.0% خلال الشهر. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.8% في أكتوبر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بورصة الكويت وسهم شركة عقارات الكويت أكبر مكاسب في أكتوبر؛ بارتفاعين نسبتاهما 15.4% و14.5% على التوالي. ورفعت الكويت القيود الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا اعتبارًا من 24 أكتوبر 2021. وخلال الشهر، أعلنت أيضًا عن أدنى معدل إصابة يومي منذ بداية الجائحة. ووفق وزير النفط الكويتي، بدأت البلاد في زيادة إنتاجها من النفط الخام تماشيًا مع اتفاقية أوبك+.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير المركز إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب بنسبة 2.3% خلال أكتوبر، مدعوماً بالأرباح الإيجابية وأسعار النفط المرتفعة. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب خلال الشهر. ومن بعد الكويت، كانت الصدارة لسوقي عمان والبحرين بمكاسب بلغت 3.4% و2.4% على التوالي. بينما ارتفعت مكاسب دبي بنسبة 0.7% على الأقل، وحصدت أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية مكاسب بلغت 2.2% و2.2% و1.8% على التوالي في أكتوبر.

وأنهت أسواق الأسهم العالمية الشهر بأداء إيجابي مدعوم بالأرباح الإيجابية للشركات. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) لتصل المكاسب إلى 5.6% و6.9% على التوالي خلال أكتوبر. أما مؤشر السوق الياباني TOPIX فقد خسر بنسبة 1.4% خلال الشهر، حيث أشار زعيم البلاد الجديد إلى زيادة في ضريبة أرباح رأس المال، والتي اعتُبرت أنها ارتداد لموقفها المؤيد للاستثمار. وأغلقت أسعار النفط عند 84.4 دولارًا أميركياً للبرميل في نهاية الشهر وسط توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما شجع على التحول إلى النفط واستمرار تخفيف قيود السفر. ومن المتوقع أيضًا أن تتقلص الإمدادات توازيًا مع رفض وزير النفط السعودي دعوات زيادة الإنتاج. كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، بينما تقدر فجوة الإمدادات الناتجة عن ذلك بحوالي 700 ألف برميل في اليوم، وذلك حتى تزيد أوبك+ الإمدادات، كما هو مخطط لشهر يناير 2022.

