مال وأعمال

أعلنت رئيسة المؤتمر ومؤسس شركة ايكوسيستم للاستشارات الإدارية د. هنادي مبارك المباركي أن المؤتمر الافتراضي العالمي الثاني الذي سيقام خلال الفترة من 16 الى 18 نوفمبر 2021 عبر منصة Whova سيحظى بمشاركة خليجية متميزة تفوق 300 من النخبة المتخصصة بحضور الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية والخبراء.

وبينت المباركي أن حفل افتتاح المؤتمر الخليجي سيكون تحت رعاية معالي الدكتور محمد الفارس وزير النفط والتعليم العالي ود. موضي الحمود وزير التربية والتعليم سابقاً، ويوسف المرزوق رئيس تحرير جريدة الانباء ومشعل الربيع مدير عام هيئة الشباب، والاستاذة رابعة الجمعة مستشار الامم المتحدة وجراح الناصر الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فرع المملكة العربية السعودية وأنس ميرزا مدير عام شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، ود. كوثر الجوعان رئيس معهد المرأة للتنمية والسلام، ود. بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، ووليد الخشتي الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين ود. مانع السديراوي مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية وعمر السيد عمر مدير عام الهيئة العامة للشباب، من دولة الكويت.

بالإضافة إلى حضور النخبة الخليجية المتميزة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ستضم الاميرة

دعاء بن محمد رائدة العمل المجتمعي وعبدالله صالح المزروع مدير عام مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من المملكة العربية السعودية، والشيخه الدكتورة علياء القاسمي خبيرة التنمية الاجتماعية وحسين المحمودي مدير عام مركز الشارقة للابتكار والتكنولوجيا من دولة الامارات العربية المتحدة. وجاسر العولقي رئيس صندوق شموخ للاستثمار من سلطنة عمان، ود. ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بدولة قطر.

ودعت المباركي المبتكرين ورواد الاعمال واصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والمختصين والمهتمين للتسجيل المجاني في المؤتمر عبر رابط شركة ايكوسيستم للاستشارات الادارية www.ecosystemconsultants.com،

ورابط المؤتمر https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_s3VKlMWlQv2x3GI68jJbSA.

