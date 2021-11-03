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تحت رعاية وحضور وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، تستعد وزارة النفط لتنظيم حفل جائزة التحول الرقمي (Hackathon 2021) في نسختها الأولى، والمقرر اقامته يوم الأحد المقبل بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، و الوكلاء المساعدين، و مسؤولي الشركات النفطية في مؤسسة البترول الكويتية والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، أن جائزة التحول الرقمي التي تم اطلاقها في 28 مارس 2021، وبالتعاون مع شركة شلمبرجير، قد شارفت على الانتهاء وتم الكشف عن الفائزين المشاركين من مختلف الجهات على موقع الوزارة الالكتروني www.moo.gov.kw يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، حيث ان الجائزة منافسة فريدة لتطوير حلول مبتكرة للتحول الرقمي لتحديات صناعة النفط والغاز في دولة الكويت باستخدام بوابة IIOT Edge الرائدة في الصناعة –Agora.

وذكرت وزارة النفط أن الجائزة تستهدف عدداً من الشرائح المتخصصة ذات العلاقة لانشاء برنامج نفطي رقمي متطور يهدف الى خفض المدة الزمنية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، وخفض تكاليف تشغيل العمليات وزيادة وتحسين الانتاج، وقام برنامج الشؤون الفنية والقطاع الفني والتكنولوجي في وزارة النفط وبالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالاشراف على الجائزة والتجهيز لها مع شركاء النجاح.

وبينت وزارة النفط أن الجهات المشاركة في جائزة التحول الرقمي هي: وزارة النفط، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، شركة شلمبرجير الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الكلية الاسترالية في الكويت (ACK)، والجامعة الامريكية للشرق الأوسط ((AUM.

وحول مجالات الجائزة قالت وزارة النفط انها تحتوى على 3 مجالات هي: المجال الأول تحليل البيانات وتحويلها الى بيانات رقمية، والمجال الثاني الخاص بمراقبة كفاءة المضخات، والمجال الثالث تصميم وبرمجة لوحات البيانات (مخصص للفئة الثالثة فقط/ مجموعة التخصصات الفنية في وزارة النفط).

وعن الجوائز ذكرت الوزارة أن الفئة الأولى من الجوائز سيحصل فيها أفضل فريقين (الأول والثاني) على فرص للالتحاق بدورات تدريبية (اجمالي 6 أشخاص) في شركة شلمبرجير وبناء على الأداء في التدريب سيتم توفير فرصة للحصول على وظيفة في شركة شلمبرجير، أما الفئة الثانية من الجوائز فتشمل منح أفضل فريقين برنامجاً تدريبياً في أحد مراكز التعليم والتدريب التابعة والمقدمة من شركة شلمبرجير حول الابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز.

وحول الفئة الثالثة من الجوائز ذكرت وزارة النفط أنها تشمل منح أفضل شخصين قاما بتصميم لوحة متابعة رقمية برنامج تدريبي يعقد من قبل الخبراء في شركة شلمبرجير الكويت.

واختتمت وزارة النفط حديثها قائلة: تكمن أهمية الجائزة في تشجيع كوادرنا الوطنية الشابة في المشاركة البناءة للتحول الرقمي ليغطي جميع مراحل الصناعة النفطية، وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع النفطي.

