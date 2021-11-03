مال وأعمال

يتجه تحالف «أوبك +» الى صِدام مع الولايات المتحدة، بعدما رفض المزيد من الأعضاء دعوة الرئيس جو بايدن للمجموعة بشأن زيادة انتاج النفط بشكل أسرع والمساعدة في خفض أسعار البنزين. قالت الكويت انه يتعين على التحالف الالتزام بخطته بخصوص زيادة الانتاج تدريجياً نظراً لتوازن أسواق النفط، في أعقاب تصريحات مماثلة من أعضاء رئيسيين آخرين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك العراق، والجزائر، وأنغولا، ونيجيريا. اجتمعت منظمة أوبك وحلفاؤها، بقيادة السعودية وروسيا، وسط تصاعد الضغوط من المستهلكين نتيجة لصعود الأسعار عند 85 دولاراً للبرميل تقريباً. سجل البنزين الأمريكي أعلى مستوى له في سبع سنوات عند 3.70 دولارات للغالون. تشن الولايات المتحدة والهند واليابان ومستوردون آخرون حملة لاجبار المجموعة على تخفيف قيود الامدادات الناتجة عن الوباء العام الماضي بسرعة أكبر.

وقال بايدن: «فكرة ألا تقوم روسيا والسعودية وغيرهما من المنتجين الرئيسيين بضخ المزيد من النفط حتى يتمكن الناس من الحصول على البنزين للوصول الى العمل والعودة منه، على سبيل المثال، ليست جيدة». في الوقت الذي رفض فيه بايدن الافصاح عن رد فعله في حال لم تُغيّر «أوبك +» خطتها، توقَّع المحللون أن تقوم الولايات المتحدة ببيع بعض احتياطيها النفطي الاستراتيجي.

بدوره، قال وزير النفط الأنغولي ديامانتينو بيدرو أزيفيدو الأحد الفائت ان خطة تحالف أوبك + لزيادة الانتاج اليومي بمقدار 400 ألف برميل شهرياً «تعمل بشكل جيد، ولا داعي للانحراف عنها».

الوباء يُضعف الطلب

كما جادل الكثير من الأعضاء، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بأنهم لا ينبغي أن يضخوا النفط الخام بشكل أسرع، لأن الوباء لا يزال يُضعف الطلب. ويعاني البعض فعلياً من الوصول الى حصصهم الانتاجية الأعلى بعد الانخفاضات الكبيرة في العام الماضي، قائلين ان اعادة الانتاج بسرعة أكبر ستجعل مهمتهم أكثر صعوبة.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان لتلفزيون بلومبرغ بتاريخ 23 أكتوبر: «لم نخرج بعد من الوضع الصعب، ونحن لا ننظر للمسائل على أنها أمر مُسّلم به. لا يزال الوباء موجوداً». قال تحالف أوبك + ان زيادة صادرات الخام لن تفعل الكثير لخفض أسعار الطاقة، التي ارتفعت في أجزاء من أوروبا وآسيا بسبب نقص الغاز الطبيعي والفحم.

مع ذلك، فاجأت أوبك + السوق في أحيان كثيرة بتغييرات مفاجئة في سياساتها. في حين أشادت كل من الرياض وموسكو باستراتيجية المجموعة، الا أنه لم يتطرق أي منهما بشكل مباشر الى تعليقات بايدن علناً، مما يتيح لكليهما مجالاً للمناورة.

